Naštěstí zůstal kulturista při vědomí a kolemjdoucí lidé mu zavolali lékařskou pomoc. Okamžitě se ho ujal lékař Petr Neoral, který nasadil léčbu do kolenních vazů a sportovce stabilizoval. Nyní Šerý stále ambulantně dojíždí k lékaři.

„Dostávám do krve roztoky, které mi čistí krev, posilují imunitu a podstupuji další léčbu, která by měla pomoci, abych mohl opět vrcholově trénovat,“ sdělil Šerý.

Onen problém však trvá již pět měsíců a jen sílil. „Já se to snažil potlačit a tlumit, protože přede mnou byly ještě soutěže. Ale v pátek přišel den, kterého jsem se bál a věděl jsem od lékařů, že přijde. Jen jsem doufal, že to zvládnu. Bohužel zánět šlach a svalů nejde vyléčit, když není klidový režim. Tak dlouho jsem bral tělu živiny přes tvrdé diety a přetěžoval ho dlouhodobě fyzickými výkony, že řeklo dost. Dávalo mi na dluh a teď si bere zpět, co mu bylo odpíráno. Je to jakoby auto jelo bez oleje, chvíli pojedete, ale pak se zadře motor,“ uznal Šerý.

Ten však podstupoval léčbu už před kolapsem. „Navštěvoval jsem více než dva měsíce fyzioterapii, ale ta nepomáhala. Teď už vím, že pokud se stav nezačne lepšit, tak je možná i operace,“ ví kulturista.

Nyní by se měl léčit dva měsíce, což je doba, kdy nesmí fyzicky zatěžovat kolena. „Ani nebudu a tím pádem je ohrožena také jarní příprava a s ní spojené mezinárodní starty na soutěžích,“ smutní Šerý.

Rovněž si ale uvědomuje, že jeho nasazení je až zdraví škodlivé. „Je to tak, ale mám daný cíl a jdu přes všechna rizika, dokud mi síla bude stačit. Tohle jsou životní situace, kdy se vrcholový sportovec musí rozhodnout, zda překročí pomyslnou hranici zdraví ve prospěch sportu. Já jsem se rozhodl letos získat na mistrovství světa bronzovou medaili. Vrcholový sport, zejména kulturistika, přináší úspěch a zároveň daň, kterou si vybere dřív nebo později zdraví,“ uzavřel Patrik Šerý.

