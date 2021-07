V Lovosicích získal v časovce starších žáků zlato Lukáš Raška. Stříbrný za svým týmovým kolegou skončil v této disciplíně Matěj Piták.

„Věděl jsem, že mají oba dobré předpoklady, Lukáš zajížděl na tréninkových tratích rekordní časy, doufal jsem proto v medaili, ale že vyhraje takovým rozdílem, tomu jsem nevěřil. Příjemně mě překvapil také druhý Matěj Piták,“ hodnotil mistrovský závod trenér a manažer Mapei Merida Kaňkovský Olomouc Jiří Kaňkovský.

V kadetkách ve stejné disciplíně vybojovala bronz Adéla Pittnerová. Šestá skončila pak Nela Kaňkovská.V kadetech obsadil desáté místo Jan Bittner, třinácté pak Adam Hrdlička.

Lukáš Raška bral kromě triumfu v časovce ještě bronz v závodě jednotlivců, který pro tým MMK nebyl už tak úspěšný.

„Postihla nás před závodem střevní viróza, uvažoval jsem, že nás odhlásím, ale nakonec jsme do závodu šli. Ve starších žácích jsme tvořili závod, výborně jel Piták, chtěli jsme na málo kopcovité trati rozhodnout proti sprinterům a dráhařům dříve než ve spurtu. Podařilo se nám dostat do úniku šesti lidí dva naše jezdce, ale v závěru to vyšlo proti rychlejším závodníkům jen na bronz Lukáše Rašky a páté místo Matěje Pitáka,“ hodnotil závod jednotlivců starších žáků Kaňkovský.

„Výborně jeli také Jakub Tesařík, Nikola Jaroš, pátý z party Antonín Žufánek kvůli zmiňovaným potížím jet nemohl. Je skvělé, že tito kluci dokážou už v tak mladém věku jet pro druhého, jsou výborným kolektivem, je to naše budoucnost,“ chválí starší žáky Jiří Kaňkovský.

Sezónu hodně ovlivňují těžké pády

Co dělá Jiřímu Kaňkovskému starost je četnost pádů v letošní sezóně. „Jak se letos padá, to jsem snad ještě nezažil. Postihuje to nejen nás, ale i ostatní týmy, kolikrát spadne třeba třicet lidí. Je to zbytečně nervózní,“ popisoval Kaňkovský. Pád postihl i hlavní želízko týmu v ohni na červnovém MČR juniorů Dana Mráze, kterému někdo hodil pod přední kolo bidon a bylo po závodě. Tomáš Obdržálek na rovinaté trati dojel pro pěkné 5. místo a Adam Kaňkovský byl 12. V časovce skončil Daniel Mráz 7.

Nyní čeká juniory Světový pohár v Dubnici nad Váhom, kde budou dvě horské etapy a časovka. „Chtěli bychom se nominovat do reprezentace, aby se kluci dostali na Závod míru juniorů do Terezína,“ spřádá plány Jiří Kaňkovský.

Pak je tu tradiční závod Regionem Orlicka, kde by olomoucký tým rád v etapě obsadil stupně vítězů a v celkovém pořadí šel do desítky. Tento závod i Závod míru nejmladších, který se pojede také v Lanškrouně, považuje Jiří Kaňkovský za špičkové závody. „Jsou to prestižní etapáky evropské kvality, jezdí tady 14 až 15 zemí, proto si každého úspěch na těchto závodech nesmírně vážím,“ uzavřel Kaňkovský. Závod Regionem Orlicka vyhráli v minulosti jezdci MMK Olomouc Pavel Bittner (nyní člen Development World Tour Teamu DSM) a Jakub Otruba (nyní Elkov Author).