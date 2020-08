Již dříve vyhrál junior Mathias Vacek časovku a Vojtěch Řepa byl třetí v silničním závodě U23. Bittnera navíc od zlata dělily doslova milimetry, rozhodovalo cílové foto, které přiřklo zlato Dánu Andersenovi.

Přesto, že ve startovním poli 102 jezdců byli jen dva čeští zástupci a oproti jiným státům byli v početní nevýhodě, dokázal Bittner uspět poté, co mu Mathias Vacek vybudoval skvělou pozici a rozjel spurt v závěrečných stovkách metrů.

Od zlata pak Bittnera doslova dělilo jen několik milimetrů. První tři jezdci proťali čáru prakticky současně a o pořadí rozhodla až cílová fotografie. Po stodevíti kilometrech předčil olomouckého borce ve fotofiniši Dán Kasper Andersen, o milimetry třetí byl Belgičan Arnaud de Lie.

"V případě juniorů se nebojím říci, že kluci si přijeli pro titul. Jeli sebevědomě a já věřil, že to dokáží. Pavel ve spurtu patří k absolutní špičce. Ale je to vždy loterie. Může přijít defekt, nebo pád,“ řekl reprezentační kouč Tomáš Konečný.

Právě Bittnera potkal defekt čtyři kola před cílem a trvalo mu celou polovinu okruhu, než se dotáhl zpět.

„Měl to složité, ale dokázal to a závěr si pak kluci hlídali. Ve stoupání vepředu vždy zůstalo tak deset, dvanáct lidí a my jsme tam vždy byli ve dvou. V závěru Mathias rozjel spurt pro Pavla, dovedl jej na dvoustovku a pak to bylo na něm. Titul mu unikl snad o dva milimetry. Oba však potvrdili, že jsou absolutní světová špička," doplnil Konečný.

I oddílový kouč Pavla Bittnera Jiří Kaňkovský byl nadšený.

„Pavel podřídil tomuto závodu strašně moc, obrovsky dřel a jsme moc šťastní, že to vyšlo na medaili. Za to nasazení, co sportu dává, si ji absolutně zasloužil,“ řekl kouč a manažer stáje Mapei Merida Kaňkovský.

Výsledky ME:

Junioři:

1. Andreasen (Dán.) 2:38:128, 2. Bittner (ČR), 3. de Lie (Belg.), 4. Brenner (Nm.), 5. Balestra (It.), 6. Lovidius (Švéd.), …32. M. Vacek (ČR) všichni stejný čas.

RADEK HELOŇA