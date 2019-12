Štěpán Guba se v kolébce thajského boxu připravuje od začátku minulého měsíce. „Štěpán trénuje v Pattayi dvakrát denně, každý trénink trvá dvě až tři hodiny,“ popisuje podmínky trenér klubu Muay Thai Olomouc Tomáš Musil.

Po měsíci dřiny se Guba na známém stadionu MAX postavil o dva roky mladšímu thajskému soupeři a potvrdil svoje kvality. „Porazil ho za 39 sekund tvrdým kolenem na žebra,“ pochvaloval si kouč Musil.

Další kroky Štěpána Guby vedly do města Udon Thani, kde proběhl desetidenní festival thajského boxu. „Jedná se o jeden z nejznámějších festivalů v celém Thajsku a každý den večer probíhají zápasy. Štěpán dostal nabídku na zápas proti legendě thajského boxu, kterou je Jaowayha Sor Sirilak. Tento borec má údajně přes pět set zápasů a v minulosti porazil takové borce, jakými jsou Yodsanklai Fairtex nebo Sudsakorn sor Klinmee,“ upozornil trenér Musil.

Český zápasník se této velké výzvy nezalekl. Zápas ovšem prohrál na body. „Celé to ale bylo zvláštní,“ upozornil Musil.

„Původní domluva zněla na zápas na 5 x 3 minuty, ale nakonec po druhém kole rozhodčí řekl, že se pojedou jen tři kola. Na začátku byl Štěpán obrovský outsider a lidé sázeli na jeho soupeře. Během prvního kola začali lidé sázet na Štěpána a po konečném výsledku se ozýval i pískot z hlediště,“ líčil trenér Musil.

Štěpán Guba si i přes porážku vysloužil respekt a pozvánku na 22. prosince, kdy se na stadionu MAX objeví přímo na hlavní kartě dalšího turnaje.

„Byl to neuvěřitelný výkon našeho borce. V neskutečné atmosféře ho posunul o několik levelů výš a už se nemůžeme dočkat co bude dál,“ prohlásil Tomáš Musil. „Přejeme mu hodně štěstí do další přípravy i zápasu bez zranění. V současné době dělá nejenom našemu klubu, ale celému českému muay thai (asociaci C.M.T.A.) v kolébce tohoto sportu skvělé jméno.“