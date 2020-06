Petr „Pitras“ Bartoněk, šestadvacetiletý borec z Hané, trojnásobný mistr republiky v zápase řecko-římském. A současný bojovník MMA.

„Petr od brzkého mládí dělal zápas, kde do teď vede tréninky mládeže, ale jinak trénuje s námi v Muay Thai Olomouc,“ představuje svého svěřence trenér Tomáš Musil.

V sobotu stál Bartoněk poprvé na scéně prestižní domácí organizace MMA. Na galavečeru Oktagon Underground nastoupil do takzvaného superfightu ve váze 90 kg.

V MMA měl dosud Bartoněk bilanci 3 výhry a 5 porážek. Proti Slováku Bartlovi nebyl favoritem.

„Petr se trochu zalekl soupeře a toho, jak skvěle Adrian dokázal udržet vzdálenost a následně zkrátit a zaútočit. Proto Peťa zvolil jedinou cestu k výhře – takedowny, kterými sbíral body,“ popisoval Musil průběh zápasu.

Hned v prvním kole bojovník z Olomouce zadělal na rekordní počet takedownů, do kterých neúnavně skákal šipky. Na startu prostřední tříminutové části ale inkasoval tvrdý lowkick a těžko se mu došlapovalo na levou nohu.

„Vzhledem k tomu, že velice dlouho netrénoval právě takedowny, tak se v prvním kole totálně vyčerpal. Ve druhém kole bojoval už o přežití,“ přiznal Musil.

Minutu a půl před koncem zápasu inkasoval několik tvrdých úderů v řadě. Vše ale ustál.

„Naštěstí i soupeři vzalo to neustálé vstávání z podlahy klece velké množství sil a Peťa to neuvěřitelným srdcem urval pro sebe a vyhrál u všech bodových rozhodčích,“ radoval se trenér Musil.

SNĚHURKA A TRPASLÍCI

Bartoněk tak mohl s promotérem organizace Ondřejem Novotným uskutečnit vítězný rozhovor: „Adriáne, ty jsi takový tvrdý chlap, že to není možné. Když jsi mě najebal, počítal jsem sedm trpaslíků a Sněhurku,“ rozesmál všechny olomoucký zápasník.

„Ty jsi postojář evropského kalibru a naházet tě bylo zatraceně těžké,“ Bartoněk už ve vážnějším tónu vysekl soupeři poklonu.

„Rozhovor jel Peťa na autopilota, protože byl totálně vyčerpaný a vůbec si ho nepamatoval. Každopádně se mu povedlo několik hlášek a získal si srdce hodně fanoušků,“ prozradil pobavený trenér Musil.

Zdroj: Youtube

Trenér Muay Thai Olomouc nedávno přivedl do Oktagonu talentovaného mladíka Štěpána Gubu. Teď si velké zkušenosti odnáší i Bartoněk.

„Nejsem vůbec spokojený s tím, co Petr předvedl v postoji. Tak zkušený kluk prostě nemůže dělat takové chyby. Na druhou stranu klobouk dolů za ten počet takedownů. Bereme si z toho obrovskou zkušenost a ještě větší motivaci do dalšího tréninku,“ dodal Musil.

Petr Bartoněk by se měl na další zápas chystat do září, kdy by měl startovat na GCF Olomouc ve váze 80 kg.