Vídeň hned po úvodním rozskoku ukázala, že nechce být příjemným hostitelem a dala prvních osm bodů zápasu. Hosté už po čtyřech minutách prohrávali dvouciferným rozdílem, v 8. minutě ale Tkadlec přesnou trojkou snížil na 8:17 a Olomoucko se začalo dostávat do zápasu. O chvíli později se přiblížilo na rozdíl šesti bodů (12:18), vzápětí ovšem domácí dali dvě rychlé trojky po sobě a ovládli první čtvrtinu v poměru 24:12

Hráči BK REDSTONE hráli z pohledu nasazení vyrovnanou partii, zaostávali však na doskoku. Už ve 13. minutě měl rakouský úřadující mistr na své straně deset útočných doskoků i opakovaných střeleckých pokusů a díky tomu držel dostatečný náskok. V rozmezí 15. až. 18 minuty navíc potrestal hostující ztráty a natáhl své vedení na dvacet bodů a do přestávky odskočil na 50:26.

„V prvním poločase jsme si zvykali na velmi fyzicky hrajícího soupeře, který nám dělal problémy především na doskoku pod naším košem,“ hodnotil trenér Hanáků Michal Pekárek.

Krátce po začátku třetí čtvrtiny celek Olomoucka prohrával 28:59, když nezachytil vstup do druhého poločasu. Následně ovšem ubránil několik útoků rakouského soupeře a snížil na 43:65 necelé dvě minuty před koncem periody. Tu nakonec Hanáci prohráli o jediný bod a do závěrečné pasáže vstupovali za stavu 45:70.

O vítězi sice bylo rozhodnuto, přesto se hosté snažili svoji ztrátu korigovat a necelé čtyři minuty před koncem snížili po trestných hodech Feštra na 69:87. Od té doby ale nedali ani bod a o jediný bod unikli stovce.

„Po přestávce to už bylo z naší strany lepší, hráči se s tím dokázali vyrovnat lépe až na koncovku, kdy už jsme naše hlavní hráče šetřili na pokračování domácí soutěže. Prohráli jsme se silným protivníkem, který má hodně kvalitní sestavu a je dlouho pohromadě. Pro naše hráče to byla velká zkušenost a pro řadu z nich první setkání s evropským pohárem,“ pokračoval Pekárek.

„Takové zápasy nám určitě pomůžou. Díky nim se můžeme zlepšovat a to nám pomůže i v Kooperativa NBL. To je ostatně jeden z hlavních důvodů, proč jsme chtěli Alpe Adria Cup hrát. Vídeň ukázala, že je favoritem naší skupiny a je hlavním aspirantem na postup do další fáze soutěže,“ uzavřel kouč Olomoucka.

GGMT Vídeň - BK REDSTONE Olomoucko 99:69 (24:12, 26:14, 20:19, 29:24)

Nejvíce bodů: Radoš 19, Siriščevič 18, Thomas 16, Manigat 12, Murati 12 - Williams 17, Moten 15, Kneževič 13, Halada 10, Feštr 6.

Trojky: 11/31:5/19, TH: 16/21:16/20, Doskoky: 44:27, Ztráty: 12:19. Diváci: 100.

