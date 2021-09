Do zápasu vstoupili lépe hosté, kteří získali náskok osmi bodů. Pod útočným košem ale začal úřadovat Wiggins a dvanácti body za první čtvrtinu dostal Olomoucko na rozdíl koše. Pak musel na chvíli střídat a Jindřichův Hradec toho využil k vedení 28:24 po deseti minutách.

„Začátek se nám úplně nepovedl, ale umím to pochopit. Hráli jsme poprvé v novém složení mistrovský zápas v nové domácí hale před fanoušky,“ hodnotil trenér domácích Robert Skibniewski.

Ani vstup do druhé čtvrtiny se Olomoucku příliš nepovedl a tým rychle prohrával o osm bodů. Ve 14. minutě ovšem stačily tři přesné útoky a výběr kouče Robertra Skibniewského ztrácel jediný bod – 36:37.

O chvíli později Carpenter poslal domácí poprvé do vedení a odstartoval velký nápor. Jindřichův Hradec byl najednou pod velkým tlakem a ztrácel míče v útoku. Hanáci se naopak uklidnili a povedenou pasáží se dostali až do dvouciferného vedení, které udrželi až do přestávky – 55:44.

„Dokázali jsme se rychle dostat zpátky a výsledek otočit. To ukazuje, jaký má tým charakter,“ chválil kouč.

Během třetí čtvrtiny se dostal celek BK Redstone Olomoucko do útlumu a v poslední minutě čtvrtiny dokonce vedl pouze o čtyři body, když nedokázal ubránit skvělého střelce Dorna. Závěrečná trojka Carpentera přesto domácím přinesla vedení 79:72 na začátku závěrečné periody.

V závěrečné čtvrtině už si domácí basketbalisté vítězství pohlídali a vyhráli 100:92. „Odehráli jsme nejlepší zápas od začátku přípravy, tak to má být. Z vítězství mám pochopitelně radost, je pro nás hodně důležité. Psychicky to bylo nesmírně obtížné střetnutí, proto má velkou cenu,“ zakončil Skibniewski.

BK Redstone Olomoucko - GBA Fio banka Jindřichův Hradec 100:92 (24:28, 31:16, 24:28, 21:20)

Nejvíce bodů: Wiggins 25, Carpenter 20, Halada 19, Vučkovič 13, Feštr 10, Sehnal 5, Štěpán 4, Jirák 4 - Dorn 30, Novotný 18, Steere 14, Gregory 11, Linhart 8, Borovka 5, Stegbauer 3, Smith 3.

Fauly: 18:21. Trestné hody: 17/26:9/15. Trojky: 5:11. Doskoky: 45:34. Ztráty: 13:10.