Také druhé domácí utkání v Alpe Adria Cupu basketbalisté BK REDSTONE Olomoucko zvládli. Nad posledním finalistou soutěže BC Vídeň vyhráli 100:84, když o svém vítězství rozhodli do konce třetí desetiminutovky.

Basketbal Olomoucko | Foto: Deník/David Kubatík

Vstup do utkání se domácím vůbec nepovedl. Po minutě a půl prohrávali 2:7 a především měli na svém kontě čtyři osobní chyby. Přesto se dokázali oklepat a na konci 5. minuty otočili na 14:13. Od tohoto okamžiku byli lepší. střelecky se dařilo Hemphillovi a s jeho pomocí Olomoucko odskočilo až na rozdíl sedmi bodů a první část vyhrálo 27:21.

Získaný náskok drželi hráči BK REDSTONE také v dalších minutách, a především v poslední pětiminutovce poločasu soupeře přehrávali. Hanáci dokázali potrestat chyby hostů. Poločas vyhráli s přehledem 53:36, když už do konce druhé čtvrtiny zapsali jedenáct asistencí.

Hned po pauze poslal Shawer domácí po koši s faulem do dvaceti bodového vedení a zajistil Olomoucku klid do dalších okamžiků střetnutí. Hráči Vídně sice chvíli zlobili a ve 25. minutě se po koši Vujoševiče přiblížili na rozdíl čtrnácti bodů, koncovku čtvrtiny si ovšem pohlídali Hanáci. Do poslední fáze vstupovali za stavu 78:57 a byli kousek od výhry.

Vídeň se ani za krajně nepříznivého stavu nevzdala a v pětatřicáté minutě stáhla svůj deficit na patnáct bodů. Domácí ale zachovali klid a došli si pro cenný úspěch týmovým výkonem, což dokumentovaly také statistiky - hned sedm hráčů se dostalo alespoň na deset bodů.

„Předvedli jsme velice dobrý týmový výkon. Dobrá obrana byla základem. Dokázali jsme získat řadu míčů, podařilo se nám vyhrát na doskoku. Z toho pramenila také hra na útočné polovině, kde si hráči dokázali přihrát míč a kombinace končily snadnými koši. Soupeř měl velkou kvalitu, i proto máme z výhry radost,“ hodnotil trenér Olomoucka Andy Hipsher.

BK Redstone Olomoucko - BC Vídeň 100:84 ((27:21, 26:15, 25:21, 22:27)

Nejvíce bodů: Adamu 19, Shaver 17, Bailey 16, Žák 14, McBrayer 13 - Stuckey 24, Vujosevic 22, Konjevič a Radoš 11.

Trojky: 9:9, TH: 19/22 - 15/20. Ztráty: 12:10. Doskoky 38:36