První body utkání sice zaznamenal domácí Kněževič, celkově ale měli lepší vstup do utkání hosté. kteří v závěru čtvrtiny odskočili na dvouciferný rozdíl. Olomoucko se trápilo a tomu odpovídal stav 18:32 po deseti minutách zápasu.

Hráčům Olomoucka se hlavně v obraně nedařilo ani v dalších minutách a Sokoli toho uměli využít. Ve 12. minutě po zakončení Kábrta už Hanáci ztráceli více než dvacet bodů. Poločas ovládli hosté naprosto jednoznačně 62:30.

Hned po zahájení třetí čtvrtiny dostali domácí další čtyři body, až pak se dokázali zvednout alespoň v útoku a proměnili několik střel z dálky. K výraznějšímu snížení vysoké ztráty to ani tak nevedlo kvůli zbytečnm ztrátám v obraně. Stav po třech čtvrtinách zněl 60:84.

Hradec po trojkách Peterky domácího týmu na začátku poslední části střetnutí opět ještě více odskočil a tři a půl minuty před koncem pokořil hranici stovky. Druhý poločas přesto vyhráli domácí, po mizerné první půli to však na vítězství pochopitelně nestačilo. Konečný stav byl 95:109.

„Vlastně není co hodnotit. První poločas byl strašný. V tom druhém jsme už neměli co ztratit, něco jsme trefili, ale ztráta byla obrovská. Kdybychom po dvou čtvrtinách prohrávali o patnáct, dalo by se to ještě otočit. ale ztrácet třicet bodů je vážně hodně," zhodnotil utkání i hráč Redstonu Erik Klepač.

BK Redstone Olomoucko - Královští sokoli Hradec Králové 95 - 109 (18:32, 12:30, 30:22, 35:25)

Body: Moten 15, Stamenkovič 12, Feštr 11, Kneževič 11, Halada 10, Heinzl 9, Klepač 3, - Škranc 27, Peterka 20, Mandalinic 16, Sturanovic 16, Vlahovič 10, Kábrt 8, Goga 6, Vondra 6. Trojky: 15/37:14/25. Trestné hody: 12/17:15/22. Doskoky: 40:35. Rozhodčí: Vyklický, Kurz, Karafiát. Diváci: 478.