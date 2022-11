„Pro nás to byl neuvěřitelně těžký zápas. Máme za sebou náročný program. V týdnu jsme v Alpe Adria Cupu hráli v Lublani také prodloužení, hodně jsme cestovali. Ale hráči to přesto zvládli. Velký zápas odehrál Filip Halada, byl to možná jeho nejlepší výkon v sezoně. Své ale odvedli prakticky všichni. V obraně, na doskoku. Šli jsme za výhrou a v nastavení jsme byli o kousek lepší,“ hodnotil trenér Olomoucka Tihomir Bujan.

Skóre otevřel čtyřbodovou akcí Tkadlec a domácí se v následujících minutách dlouho drželi ve vedení. Největší podíl na tom měl právě autor první úspěšné střely a po jeho dalších přesných trefách vedlo Olomoucko v 7. minutě 14:9. Od tohoto okamžiku ale převzali iniciativu hosté a po sérii devíti bodů v řadě otočili skóre. Až pak se domácí probudili, přesto po deseti minutách prohrávali 16:20.

Na začátku druhé části střetnutí domácí dvakrát dokázali srovnat krok, většinou ale dotahovali minimální náskok soupeře. Platilo to až do 17. minuty, v níž Williams po trestných hodech zařídil obrat na 33:31 a poslal Olomoucko po deseti minutách do vedení. Soupeři se pak několikrát vystřídali ve vedení, do kabiny odcházeli spokojenější hosté, kteří vedli 38:37.

Návrat z kabiny zvládli lépe Válečníci a odskočili do šestibodového vedení, basketbalisté BK REDSTONE dokázali odpovědět a ve 28. minutě Halada vyrovnával na 50:50. Závěr čtvrtiny zastihl Olomoucko v dobré pohodě, a tomu odpovídalo skóre 60:53 pro třiceti odehraných minutách.

Ve 31. minutě Olomoucko natáhlo své vedení až na 63:55, během následujících devadesáti sekund ovšem Děčín stáhl ztrátu na rozdíl tří bodů. Domácí se drželi ve vedení až do 36. minuty, v níž na 70:70 vyrovnal Walton a remízou 80:80 skončila také řádná hrací doba. V nastavení sice domácí udělali několik chyb v útoku, byli ale přesto úspěšnější při zakončení po bodech z podkošového prostoru Válečníky udolali.

„Fyzicky i psychicky to bylo náročné. V minulé i této sezoně jsme několikrát koncovku nezvládli a prohráli vyrovnané střetnutí, proto mám radost z tohoto úspěchu. Díky velkému počtu faulů v prodloužení nehráli hráči základní sestavy, my jsme to zvládli lépe. Po poslední porážce v Alpe Adria Cupu v Lublani jsem říkal, že bude méně mrzet, pokud porazíme Děčín, to se povedlo, říkal domácí hráč Lukáš Feštr.

BK Redstone Olomoucko - BK Armex Děčín 91:85 po prodl. (16:20, 21:18, 23:15, 20:27, 11:5)

Nejvíce bodů: Halada 15, Heinz 15, Kneževič 14, Tkadlec 9 - Kroutil a Pomikálek 14, Nichols 11, Josipovič 10.

Trojky: 5/25 - 6/27. TH: 28:31. Doskoky: 50:46. Ztráty: 16:15.