V předposledním kole nadstavby měli basketbalisté BK Redstone Olomoucko naposledy k dispozici domácí palubovku a s fanoušky se rozloučili výhrou 95:87, po které si definitivně zajistili účast v příštím ročníku Kooperativa NBL.

Lukáš Feštr. Ilustrační foto. | Foto: BK Redstone Olomoucko

„Dobrý zápas, docela neobvyklý. Věděli jsme, že záchranu může narušit vysoká prohra. Z tohoto pohledu to bylo zvláštní," říkal po zápase kouč Olomoucka Tihomir Bujan.

Olomoucko nezačalo špatně v útoku, problémy ale mělo pod vlastním košem, kde Hradec dostal hodně prostoru ke snadnému zakončení. Hostující Sokoli díky tomu na začátku 6. minuty vedli 19:13 a domácí kouč musel svým hráčům důrazně domluvit. Hanáci pak dokázali výsledek otočit a v jednom okamžiku vedli o tři body, po deseti minutách bylo ovšem skóre vyrovnané 27:27.

Ani vstup do druhé periody nevyšel týmu Redstonu podle jeho představ. V polovině čtrnácté minuty prohrával 34 :41, když inkasoval snadné body po hrubých chybách v obraně. Ztráta Olomoucka narostla až na deset bodů (35:45), až pak domácí přidali a dokázali náskok Královských sokolů vymazat. V poločase už vedli 53:52, když poslední chybu hostujícího Gogy v rozehrávce potrestal Welsch.

Po pauze domácí basketbalisté ještě chvíli vedli, pak ale hosty dostal z trestných hodů do těsného náskoku Cavallero. Východočeši drželi těsné vedení až do 28. minuty, kdy skóre otočil Kněževič a zahájil povedenou pasáž Olomoucka. Do konce čtvrtiny Hanáci soupeři odskočili a do poslední desetiminutovky vstupovali za příznivého stavu 76:69.

Náskok pak dokázali vyšroubovat až na jedenáct bodů, hosté ale ještě jednou dokázali odpovědět a snížili na 79:82 a měli míč. Následnou ztrátu ovšem trojkou potrestal Klepač, a když se stejný hráč trefil z dálky o chvíli později, dospělo střetnutí do poměrně poklidné koncovky 95:87.

„Vyhráli jsme zaslouženě, na začátku zařídili důležité body Pipkins a Friday, v koncovce Kněževič a hodně dobré minuty odehráli čeští kluci Klepač, Žák nebo Welsch. Duel jsme zvládli. Bylo z toho vítězné loučení s fanoušky i záchrana. Všechno bylo OK," uzavřel Tihomir Bujan.

Poslední zápas této sezony odehrají Hanáci ve středu od 18 hodin na palubovce pražského USK.

BK Redstone Olomoucko - Královští sokoli Hradec Králové 95 - 87 (27:27, 26:25, 23:17, 19:18)

Body: Pipkins 29, Kneževič 18, Friday 18, Klepač 8, Vučičevič 7, Welsch 7, Žák 5, Feštr 3, Tkadlec - Solevič 20, Peterka 16, Sturanovic 14, Škranc 14, Prskalo 12, Cavallero 5, Kábrt 4, Goga 2, Kalný, Vlček. Trojky: 9/29:5/17. Trestné hody: 24/28:16/22. Doskoky: 33:35. Diváci: 674.