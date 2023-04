V hodně prořídlé sestavě odehráli basketbalisté BK Redstone Olomoucko poslední utkání sezony na půdě USK Praha. V sestavě chyběl Kněževič, Vučičevič, Halada nebo Welsch, přesto zbývající hráči odvedli dobrou práci a prohráli 91:104, když ještě dvě a půl minuty před koncem ztráceli pouhé tři body.

„Před utkáním jsme měli hodně problémů se zraněním a nemocí hráčů. Hráli jsme statečně a chytře po většinu utkání," byl kouč Tihomir Bujan i přes prohru s výkonem svých svěřenců spokojen.

Během úvodních dvou minut proměnili Pipkins s Feštrem hned tři trojky a určili ráz první čtvrtiny. Hráči Olomoucka diktovali tempo a neustále byli ve vedení. Do konce periody zaznamenali dokonce patnáct bodů po střelách z dálky a tomu odpovídalo jejich vedení 24:17 po zahajovací čtvrtině.

K hostující kanonádě se postupně přidali také vysokoškoláci. Kvalitním zakončením se prezentoval Vyroubal, Vlk a Pipes a právě po jeho trojce USK otočil ve čtrnácté minutě na 33:32. Hráči Olomoucka ovšem měli připravenou odpověď. Feštr po dalších dvou minutách opět překlopil skóre na stranu Hanáků a o chvíli později další trojka Klepače natáhla náskok Hanáků na pět bodů, kteří se vepředu udrželi až do pauzy – 49:46.

Po přestávce Pražané udeřili, když patřičně využili menší rotaci svého protivníka. Olomoucko bojovalo, přesto se v obraně dopustilo série chyb. Navíc se přestalo dařit i střelcům a domácí se dostali až do patnáctibodového vedení. Čtvrtinu Hanáci zakončili při výsledku 65:77.

Na začátku závěrečné pasáže se vyfauloval Friday, přesto Olomoucko snížilo na 76:82 a mělo k dispozici další dvě střely. Své šance ovšem hosté nepoměnili. I tak se jim tři minuty před koncem podařilo snížit na 90:93, víc se však přiblížit nedokázali a nakonec padli po výsledku 91:104.

„Když si Friday udělal pátý faul, už jsme neměli ani jeho v rotaci a bylo to o to těžší. Pár minut bez něj, jsme udělal příliš mnoho chyb a to bylo příliš. Nakonec jsme hráli dobré utkání. Přeji vše nejlepší USK v další fázi soutěže,” uzavřel Tihomir Bujan své poslední pozápasové hodnocení v této sezoně.

USK Praha - BK Redstone Olomoucko 104:91 (17:24, 29:25, 31:16, 27:26)

Body: Böhm 24, Okauru 17, Švec 14, Pipes 13, Vlk 11, Samoura 10, Vyroubal 10, Fuxa 4, Šafařík 1, Baťovský - Pipkins 33, Feštr 20, Friday 14, Klepač 13, Skalička 5, Tkadlec 4, Žák 2. Trojky: 10/28:15:28. Trestné hody: 20/29:20/33. Doskoky: 42:34. Rozhodčí: Salvetr, Hartig, Petrák. Diváci: 345.