Východočeský tým zatím stačil nasbírat deset výher a míří do nadstavbové skupiny A1. V závěru roku měl výbornou formu a v prosinci prohrál jediný z pěti zápasů. Vyhrál také úvodní duel s Olomouckem, na domácí palubovce uspěl po výsledku 105:77.

Ve vyrovnané sestavě střelecky vyčnívají Nikola Pešakovič, Ozren Pavlovič a Peter Sedmák a také výborný rozehrávač Peda Stamenkovič. Základní rotaci vhodně doplňují David Škranc, Ondřej Peterka nebo Adam Goga a Jiří Šoula.

„Hradec hraje dlouho pohromadě a na hře to je vidět. Hráči si umí vyhovět,“ přibližuje protivníka trenér Miljan Čurovič.

Domácí budu hrát v nadstavbě ve skupině o 9. až 12. místo, do které se výsledky ze základní části započítávají. Proto potřebují bodovat a pokusí se navázat na kvalitní výkon v Brně, kde byli domácím naprosto vyrovnaným soupeřem a o vítězství přišli až ve druhé polovině poslední čtvrtiny.

„Věřím, že nám výkon z utkání z Brna dodá sebevědomí a jako tým porosteme,“ doufá Čurovič.

Právě od posledního zápasu v Brně se chce sestava Olomoucka odrazit. „Po většinu zápasu jsme byli dobrým soupeřem, ne-li lepším, ale v koncovce se nám to nepodařilo dotáhnout, když Brno přitlačilo v obraně, párkrát jsme ztratili míč, dostali několik lehkých košů a tam se to zlomilo. Poučíme se z chyb a příště, kdy hrajeme s Hradcem Králové doma, to pro nás dopadne lépe,“ uvedl po minulém utkání kapitán Lukáš Feštr.

