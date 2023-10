Na skvělé vystoupení na děčínské palubovce budou chtít navázat basketbalisté BK Redstone Olomoucko v pátém kole Kooperativa NBL, v němž 7. října v 18 hodin přivítají v Čajkaréně Ostravu. Hostující Nová huť zatím prohrála všechny předchozí zápasy.

Atmosféra zápasu mezi Olomouckem a Nymburkem | Video: Deník

„Musíme pokračovat v nastaveném směru. Pomalu se sehráváme, což se ukázalo v minulém střetnutí v Děčíně. Náš výkon nebyl bez chyb, přesto se nám podařilo vyhrát a tento výsledek musíme potvrdit i proti Ostravě,“ tvrdí odhodlaně kapitán Olomoucka Lukáš Feštr, který nepřipouští, že by tým po výborném vystoupení v hale Válečníků podlehl nějakému uspokojení. „Jeden zápas nic neznamená. Jen jsme položili dobrý základ, na kterém musíme stavět,“ říká Feštr.

Nejbližší protivník Olomoucka v prvním kole prohrál s mistrovskou Opavou až po prodloužení, následoval výprask v Děčíně, devítibodová porážka v Pardubicích a poslední utkání proti ústecké Slunetě, která v ostravském Tatranu vyhrála rozdílem třídy 91:62 a zapsala první výhru v sezoně.

„To nic neznamená, proti Ostravě nás čeká derby. Soupeř přijede maximálně motivovaný, my na tom musíme být stejně a pak to navíc potřebujeme předvést na palubovce. Zatím se teprve učíme vyhrávat, naposledy se to podařilo. Teď přichází další příležitost, chceme ji využít. Pokud zůstaneme hladoví a soustředění, myslím, že zápas zvládneme,“ věří kouč Olomoucka Andy Hipsher.