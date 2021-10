Pardubice v minulé sezoně skočily ve čtvrtfinále play – off, letos mají mnohem vyšší cíle a tomu odpovídala jejich aktivita na přestupovém poli. Východočeši získali do kádru Davida Pekárka z BK Olomoucko a Petra Šafarčíka z mistrovského Nymburka. Po třech odehraných duelech mají Pardubice bilanci dvou výher a jedné porážky.

„Až na druhou čtvrtinu jsme odehráli vyrovnané utkání a přesně to chceme zopakovat. Pouze výsledek by mohl být opačný,“ přeje si kouč BK Redstone Robert Skibniewski.

Sérii čtyř porážek v řadě by chtěli utnout basketbalisté Olomoucka, kteří ve středu od 18 hodin změří síly v Čajkaréně s Pardubicemi. Naposledy totiž vyhráli hned v prvním kole proti Jindřichovu Hradci. Poslední duel v Ostravě ztratili až v koncovce.

