Dvě nové tváře dorazí do kabiny basketbalistů BK REDSTONE Olomoucko ze Spojených států. Nováčkem na rozehrávce je Marcus Shaver, pod koš přichází 203 centimetry vysoký Chris Cokley.

Posila Olomoucka | Foto: BK Redstone Olomoucko

„Marcuse po studiích čeká první profesionální angažmá. V posledních třech sezonách hrál NCAA v týmu Boise State Univerzity a patřil do základní sestavy. Chris je už zkušený hráč, v Evropě nebude poprvé. Má za sebou například angažmá na Ukrajině a ve slovenském Lučenci,“ potvrdil angažování nových basketbalistů generální manažer BK REDSTONE Libor Špunda.

Ze zámoří bude také asistent trenéra Andyho Hipshera Carter Vance který přichází z univerzitního týmu Arkansas State.

Návrat do Olomouce v ohrožení? Musím se dívat na tabulku, říká Krejčí

„Vedle role asistenta povede také tým Olomouce v první lize a bude mít přehled o výkonosti mladých hráčů. Od začátku jsme chtěli, aby se oba týmy prolínaly i prostřednictvím trenérů, což teď nastane,“ uvedl prezident BK REDSTONE Michal Pekárek. „Na Cartera máme dobré reference od samotných hráčů, kteří s ním individuálně trénovali na rozvoji dovedností. I to bude to součást jeho práce v našem klubu,“ dodal Pekárek.

Los Alpe Adria Cupu

Hned na pět soupeřů narazí v úvodní fázi Alpe Adria Cupu basketbalisté BK REDSTONE Olomoucko. Kvalitu Hanáků postupně prověří poslední finalista soutěže BC GGMT Vienna, rumunský celek SCM Winsed Swiss Mozzart Bet Temešvár, BC Geosan Kolín, chorvatský tým KK Dubrava a slovinský klub KK Ilirija.

Los AACZdroj: BK Redstone Olomoucko

„Letos se soutěž bude hrát v trochu jiném systému, v základní skupině odehrajeme hned deset zápasů a to bude docela náročné. Ale bude to pro všechny zajímavá konfrontace s evropským basketbalem. Hráče to výkonnostně posune,“ předpokládá prezident BK REDSTONE Michal Pekárek.

V minulém ročníku Alpe Adria Cupu Olomoucko ze skupiny nepostoupilo, v tom novém mají další možnost pokusit se o postup do play–off. „O soupeřích toho zatím moc nevíme. Silná bude určitě Vídeň, která naposledy prohrála až ve finále. Kvalitní budou Chorvaté i Rumuni. Se slovinskou Ilirií jsme hráli, máme možnost jí oplatit porážku z minulého ročníku, která nás stála postup,“ říká Pekárek.