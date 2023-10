Také další domácí utkání BK Redstone Olomoucko přineslo drama až do poslední vteřiny. V zápase proti pražské Slavii dokonce došlo až do prodloužení. Po něm se z těsného vítězství 102:100 radovali hosté.

Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

Hosté přijeli v hodně okleštěné sestavě, přesto pouze v osmi hráčích diktovali tempo první čtvrtiny. Domácí dlouho prohrávali jen minimálním rozdílem a ve dvou případech se dokonce dostali do těsného vedení, koncovka periody jim však utekla. V sestavě Slavie se dostal do provozní teploty Tavarez a díky jeho bodům Pražané po deseti minutách vedli 22:15.

Slavia držela nadějný náskok ještě v dalších čtyřech minutách, pak ale zaúřadovala dvojice McBrayer, Škranc a bylo vyrovnáno. Shaver vzápětí otočil na 28:26 pro Olomoucko. Hosté ale soupeře do většího náporu nepustili a vzali si zpět minimální náskok. V závěru poločasu ovšem měli přece jen více sil Hanáci a do kabiny odcházeli za příznivého stavu 44:41, o který se postaral střelou s klaksonem McBrayer.

Do druhého poločasu vstoupili domácí s větší energií a na výsledku se to rychle ukázalo. Na 58:47 upravil už ve 24. minutě Shaver. Pražané v pravých čas pochopili, že nesmí na nic čekat, jinak jim domácí bodově odskočí a zabrali především v útoku. Dokázali se chvílemi přiblížit až na rozdíl čtyř bodů. Do poslední části se šlo za stavu 69:64 pro Olomoucko.

Slavia i na startu čtvrté desetiminutovky pokračovala ve zlepšeném výkonu a ve 32. minutě se dokonce dostala do těsného vedení. Oba soupeři se pak několikrát vystřídali ve vedení a šlo se do vyrovnané koncovky. Poslední střelu neproměnil za stavu 91:91 hostující Varner a vítěze tak muselo určit až nastavení.

V prodloužení se střelci dlouho trápili a body přibývaly především po trestných hodech. Necelých devatenáct vteřin před koncem domácí McBrayer vyrovnával na 100:100, poslední slovo si ale vzal Tavares a zajistil hostům vítězství.

„V zápase byly úseky, které jsme zahráli dobře. Ve třetí čtvrtině jsme mohli soupeři odskočit, to se ale bohužel nepodařilo. Šance na vytvoření většího náskoku rozhodně byla. Sami jsme dali soupeři příležitost srovnat. Ten toho využil, protože měl několik hodně šikovných hráčů. V prodloužení se nakonec rozhodovalo na čáře trestných hodů. Musíme se z toho poučit a příště takové střetnutí zvládnout," okomentoval zápas kouč Olomoucka Andy Hipsher.

Nyní Hanáky čeká cesta do rumunského Temešváru v rámci Alpe Adria Cupu, k příštímu kolu Kooperativa NBL se pak vydají na státní svátek 28. října do hlavního města, kde se jim postaví tradiční soupeř USK Praha.

BK Redstone Olomoucko - BK Slavia Praha 100:102 po pr. (15:22, 29:19, 25:23, 22:27 - 9:11)

Nejlepší střelci: Shaver 27, McBrayer 21, Bailey 18, Žák 10, Škranc 8, Hemphill 7, Feštr 5, Jenkins 4, Klepač - Tavares 32, Varner 22, Shelton 18, Thompson 17, Mareš 10, Mrázek 3, Jelínek.

Tabulka: 1. Nymburk 6/2, 2. Opava 6/2, 3. USK Praha 4/2, 4. Ústí nad Labem 4/3, 5. Pardubice 4/3, 6. Děčín 4/4, 7. Kolín 4/4, 8. Brno 3/4, 9. Písek 2/3, 10. Olomoucko 3/5, 11. Slavia Praha 3/5, 12. Ostrava 1/7.