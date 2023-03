Na výhru nad Královskými sokoly v šestém kole nadstavbové části Kooperativa NBL basketbalisté BK Redstone Olomoucko nenavázali. Na palubovce USK Praha prohráli 85:94, když rozhodující ztrátu nabrali ve druhé čtvrtině, ve které ztratili kontakt s důrazně hrajícím protivníkem.

Basketbalisté Olomoucka | Foto: Deník/David Kubatík

Jako první se sice prosadil z dálky domácí Pipes, lepším týmem přesto byli v prvních minutách střetnutí o kousek hráči Olomoucka. Dokázali si několikrát pomoci trojkami a na konci šesté minuty díky tomu vedli 15:12. Vysokoškoláci se však dokázali zvednout a pomohla jim v tom série devíti bodů v řadě. Když po ztrátě v útoku dostali hráči USK možnost poslední střely čtvrtiny, prohrávali hráči Redstonu 20:27.

Vysokoškoláci dlouho drželi náskok také v další části střetnutí. Ve čtrnácté minutě však hosté proměnili několik rychlých akcí a snížili na 29:31. Následovala ale slabší pasáž a toho celek USK využil. Zlepšeným pohybem se dostal do snadných střel a v obraně donutil Hanáky ke ztrátám. Tomu odpovídal výsledek 51:33 pro pražský výběr po dvaceti minutách.

Po návratu z kabiny se Olomoucko sérií sedmi bodů probilo ke stavu 40:51, další jeho nápor ovšem zastavila trojka Pipese a právě tento přesný pokus vrátil vysokoškoláky do herní pohody. Dařilo se jim držel náskok, který si vypracovali do přestávky a z něhož do konce čtvrtiny Hanáci umazali jediný bod a prohrávali 54:71.

V závěrečné pasáži se Olomoucko marně snažilo o zázrak. Ve 38. minutě sice po úspěšné trojce Vučičeviče snížili hosté na 75:86, úplnou koncovku si však domácí sestava dokázala pohlídat.

USK Praha - BK Redstone Olomoucko 94:85 (27:20, 24:13, 20:21, 23:31)

Body: Švec 22, Böhm 19, Okauru 18, Pipes 17, Vlk 8, Fuxa 5, Petružela 5, Šafařík, Vyroubal - Moten 15, Friday 13, Vučičevič 13, Feštr 11, Halada 11, Knežević 8, Pipkins 8, Žák 4, Welsch 2. Trojky: 8/31:7/23. Trestné hody: 24/34:22/31. Doskoky: 38:35. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Kubiš. Diváci: 488.