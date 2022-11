„Čeká nás šikovný tým plný mladých hráčů, kteří se budou chtít před vlastními fanoušky ukázat. Bude to hodně o tom, jestli se dokážeme poučit z posledního mistrovského zápasu a omezíme chyby pod vlastním košem,“ míní trenér BK REDSTONE Tihomir Bujan.

Vedle soupeře se bude Olomoucko muset vyrovnat i s dlouhým cestováním do Slovinska a menším prostorem na přípravu před utkáním. „Zápasy jdou teď v rychlém sledu za sebou. Po návratu z ligového zápasu v Ústí jsme stačili absolvovat pouze jeden trénink a už zase nastupovali do autobusu. Je to docela náročné,“ uznává Bujan.

Oba soupeře čeká třetí zápas ve skupině B Alpe Adria Cupu. Domácí, kterým ve slovinské lize aktuálně patří osmá příčka, zatím na první úspěch čekají a pokud si chtějí uchovat naději na postup, potřebují nutně zvítězit. Tým BK REDSTONE má zatím vyrovnanou bilanci jedné výhry a jedné porážky. „Iliria bude hrát s velkou energií, na to musíme být připraveni. Chceme i tak vyhrát, abychom posílili své šance na postup do další fáze soutěže,“ plánuje kouč Olomoucka.

