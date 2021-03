Hanáci se velice rychle dostali do vysokého vedení. Nové huti odskočili až na 22:8 a po první čtvrtině byl náskok domácích 25:12.

„Začátek zápasu se nám docela povedl. Hráli jsme si naši hru a dávali jednoduché koše,“ začal pozitivně s hodnocením trenér Olomoucka Michal Pešta.

Jenže potom začala Ostrava rozdíl stahovat. Během následujících dvou dějství se dostala na dostřel tří bodů. „Přizpůsobili jsme se soupeři a nevyužili jsme naši výškovou převahu. Nedařilo se pivotům, takže musela hrát menši sestava,“ pokračoval kouč kriticky.

V poslední čtvrtině dokonce ve 33. minutě Ostrava srovnala na 64:64 a dostala hráče Olomoucka pod tlak. Naštěstí pro domácí se jim povedla série pěti bodů a také se zranil nejlepší střelec hostů Heinzl. Přesto pár minut před koncem šla Ostrava do vedení 75:73. Jenže od té doby zaznamenala pouze čtyři body, naopak domácí hráči nastříleli bodů patnáct a koncovku ovládli.

„Celkově jsem si průběh představoval jinak,“ potvrdil Pešta, že jej vyrovnané utkání příliš nepotěšilo. S třetí výhrou v řadě byl spokojený kapitán domácích František Váňa, ale s předvedenou hrou už méně. „Nechtěl bych se na zápas dívat z pozice diváka. Nebylo to nic pěkného. Ale teď vyhráváme, takže se sezona ještě dá zachránit a my se o to pokusíme,“ pousmál se Váňa na závěr.

BK Olomoucko – NH Ostrava 88:79 (25:12, 13:18, 21:25, 29:35)

Body: Pekárek 25, Kouřil 20, Váňa 12, Bezbradica 11, Feštr 8, Henry 5, Štěpán 4, Sychra 3 – Heinzl 24, Alleyn 18, Pumprla 14, Týml 7, Svoboda 5, Urbánek 5, Snopek 4, Žák 2. Trojky 7:7. Trestné body: 21/24 – 10/13. Doskoky: 43:27. Fauly: 18:22 Bez diváků.