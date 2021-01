Pětadvacetiletý Jalen Henry je rodákem z amerického Springfieldu ve státě Illinois. 204 centimetrů vysoký power forward v rámci své evropské kariéry působil ve Finsku, Francii, Lucembursku a naposledy ve Sportingu Lisabon.

„Podařilo se nám doplnit kádr hráčem, který přichází z prvního týmu tabulky portugalské ligy. Dostali jsme na něj dobré reference, takže jsme se jej rozhodli vyzkoušet. Má desetidenní try-out, ale i po dvou trénincích, co absolvoval, se jeví slušně. Od trenéra dostal v zápase hodně prostoru na pozici 4, kde jsme se chtěli posílit,“ prohlásil sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Minulý pokus sehnat basketbalistu ze zahraniční ztroskotal. Američan Wright v prosinci na zkoušce neuspěl.

Tentokrát ale klub ulovil hráče bez výrazné zápasové pauzy. „Je důležité, že Henry hrával, že nestál a že se může zapojit. V klubu hrával až na posledních čtrnáct dnů. Ale v elitních týmech portugalské ligy je skutečně konkurence. I tam měl dobrá čísla,“ konstatoval Pekárek.

Henry odehrál proti Svitavám přes třicet minut, dal sedm bodů. Olomoucko však padlo 72:80 a se třemi výhrami zůstává na dně tabulky.

„Henry by nám měl pomoci do závěrečných bojů ve skupině A2, i když máme před sebou ještě tři zápasy základní části. Bude to pro tým pozitivní v tom směru, že můžeme nějaké zápasy ještě vyhrát,“ prohlásil Pekárek.

Návrat Váni se blíží

Ve středu hraje Olomoucko pohárovou odvetu s Hradcem Králové. Z úvodního utkání si ale přivezlo vysokou prohru 63:102. Jako důležitější se tak jeví sobotní ligový mač s Kolínem.

„Chceme vyhrát každý zápas, ale musíme si určit nějaké priority. Hráče, kteří jsou minutáží přetěžovaní, musíme nechat taky odpočinout,“ poznamenal Pekárek.

Pozitivní zprávou je blížící se návrat maroda. „Čekáme, že se po zlomenině nosu vrátí František Váňa. Nejpozději v sobotu nastoupí,“ uvedl Pekárek.

Se stejným nadšením manažer vnímá parádní výkony svého syna Davida, který se připojil k Nemanjovi Bezbradicovi a je bodovým lídrem týmu.

„Jsem rád hlavě kvůli němu, že má konzistentní formu. Není to o jednom zápase, ale má jich už několik v řadě. A i kdyby to nebyl David, ale kdokoliv jiný, tak jsme rádi, že hráči jdou výkonnostně nahoru. I pro jeho růst je to důležité, že nabírá sebevědomí. S Bezbradicou táhnou mančaft,“ pochvaloval si Michal Pekárek.

A mohlo by být ještě veseleji. Do formy se totiž dostává i uzdravený rozehrávač Radovan Kouřil. „Věřím, že jejich příchodem budeme schopní dát se dohromady a budeme hrát ještě líp,“ uzavřel manažer Pekárek.