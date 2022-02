„Konto Bariéry vždy ozdobí, když může spolupracovat s vrcholovými sportovci a navíc díky nim získat peníze pro handicapované lidi převážně na sportovní pomůcky, na které by jinak sami nedosáhli,” uvedla ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. „Letos společně sbíráme peníze na vozík na ragby pro handicapovaného Zdeňka. Moc nás to těší a doufám, že naše spolupráce s Českou basketbalovou federací na projektu Bez faulů bude pokračovat ještě řadu dalších let,“ dodala.

A jakým způsobem se vlastně bude pomáhat? Klub BK Redstone Olomoucko přispěje 100 korunami za každou neproměněnou střelu na koš, 200 korunami za každý faul a dokonce tisícikorunou za každou technickou chybu.

A to není zdaleka vše. Generální partner ligy Zdeňkovi věnuje v rámci „Kooperativa faktoru”, tedy speciální statistiky měřící atraktivitu hry všech hráčů na palubovce, 100 korun za každou smeč a 500 korun za takzvaný alley-oop (akce, kdy hráč hází míč do blízkosti obroučky na spoluhráče, ten vyskočí, míč ve vzduchu chytí a zasmečuje do koše), které budou k vidění ve všech střetnutích v rámci charitativního období. Výsledná částka bude předána 20. března při příležitosti exhibiční akce Kooperativa NBL All Star Game.

Přispět Zdeňkovi budou moci i fanoušci, a to zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS BEZFAULU 30, 60, nebo 90 na číslo 87 777. Cena SMS bude 30, 60, či 90 korun.

Veledůležitý mač

Uspěje BK Olomoucko v sobotním utkání s Jindřichovým Hradcem? Klíčový duel v boji o záchranu je v sobotu v Čajkaréně na programu od 19 hodin.

„Při pohledu na tabulku je zřejmé, že soupeřům půjde o hodně. Musíme být silní mentálně, tým je nachystaný a složitou situaci zvládne,“ je přesvědčený kouč Olomoucka Miljan Čurovič.

Hosté budou spoléhat na Torina Dorna, nejlepšího střelce soutěže, který se po zranění již vrátil do sestavy.

„Základem hry musí být obrana. Nesmíme polevit ani na minutu a nedopustit, aby se soupeř dostával k otevřeným střelám. Maximální nasazení pod vlastním košem je cesta k úspěchu,“ uvědomuje si Čurovič.

Basketbalisté věří, že je za výhrou požene plná hala. „Moc si přejeme, aby přišlo co nejvíce lidí. Jejich podpora při zápasech nám hodně pomáhá. Chceme sezonu zlomit, teď je ten pravý čas,“ zve fanoušky pivot Arsenije Vučkovič.