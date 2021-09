„V paměti máme náš poslední vzájemný zápas, ve kterém jsme prohráli o jediný bod. Rozhodla až trojka Adama Číže v poslední minutě, na kterou jsme mohli odpovědět. Poslední střela utkání ale body nepřinesla. I tak víme, že s Kolínem můžeme hrát naprosto vyrovnanou partii a myslet na vítězství. Pro to si půjdeme,“ nabídl názor kapitán Lukáš Feštr.

„Musíme si pohlídat kolínskou střelbu z dálky. Díky úspěšným trojkovým pokusům se v minulé sezoně dostal až na třetí místo a bude v tom pokračovat. Potvrdilo se to hned v prvním zápase, kdy dali čtrnáct trojek z pětatřiceti pokusů. Nesmíme soupeře pustit k otevřeným a snadným střelám,“ uvažuje kouč.

„Kolín ukázal svoji kvalitu hned v prvním utkání sezony, ve kterém s Nymburkem prohrál pouze o pět bodů a dlouho vedl. To si zasluhuje respekt. Ovšem také náš tým se neustále zlepšuje a věřím, že zdaleka nejsme na našem limitu. Proto si myslím, že i tak kvalitního protivníka můžeme porazit,“ míní trenér BK REDSTONE Olomoucko Robert Skibniewski.

Basketbalisté Olomoucka jdou na bronzové medailisty z uplynulé sezony Kooperativa NBL. Ve středu od 18 hodin přivítají v Čajkaréně Kolín, který vstupuje do sezony se stejnými ambicemi jako v minulém ročníku, proto se očekává zajímavá podívaná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.