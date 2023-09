Basketbalisté Olomoucka se na třetí pokus pokusí probojovat do play-off a vyhnout se záchranářským starostem. Proto se klub vydal americkou cestou a věří, že do Čajkarény přitáhne diváky.

V uplynulých dvou sezonách byly ambice BK Redstone Olomoucko obdobné. Klub chtěl do vyřazovací části. Ani jednou se to nepovedlo a místo play-off bojoval tým o setrvání v nejvyšší soutěži. To se mu podařilo a nyní přišly změny.

„Máme od nové sezony velká očekávání. Někteří hráči přišli později, takže může chvíli trvat, než se sehrajeme, ale těšíme se,“ řekl prezident klubu a sportovní manažer Michal Pekárek.

„Po druhé špatné sezoně v řadě jsme se rozhodli hodně věcí změnit. Myšlenka jít českou cestou se nedala uskutečnit, protože domácích kvalitních hráčů není tolik, a když už jsou, bývají hodně drazí. Zvolili jsme proto cestu americkou. Máme zámořského kouče i asistenta a pět amerických hráčů. Musím říci, že z přípravných zápasů mám dobrý pocit. Herní projev se hodně změnil, k lepšímu,“ hlásí před startem generální manažer Libor Špunda.

Olomoucko má dva jasné cíle. „Číslo jedna je plnit tribuny. Neděláme to proto, abychom byli pátí a hráli zápasy pro dvacet lidí. Chceme vyprodávat Čajkarénu a zároveň se dostat do play-off,“ přiblížil Špunda.

K vyšším návštěvám může týmu pomoci také los, který byl celkem krutý. Hned na úvod přijede v sobotu na Hanou Nymburk, následně míří Olomoucko do Kolína a poté dorazí úřadující mistr z Opavy.

„Máme těžký los, hned tři favority na úvod. Chceme, aby Čajkaréna byla v úvodních dvou domácích kolech vyprodaná a předvést výkony, aby lidé pokračovali v návštěvách,“ přeje si Libor Špunda.

K tomu by měla pomoci také hra, kterou ordinuje svým svěřencům americký kouč Andy Hipsher, který dříve působil v Německu či Dánsku.

„Tribuny budeme plnit tím, že hráči nechají na palubovce všechno. Proto jsme zvolili Andyho jako trenéra. Monitorovali jsme, jakým stylem hrály jeho předešlé týmy, potom podle toho vybíral hráče. Viděl jsem v přípravě jiný styl hry a pevně věřím, že to diváci ocení,“ věří Špunda.

Finanční problémy

Už před předsezonní tiskovou konferencí Deník informoval, že Olomoucko společně s Kolínem měly problémy s Arbitrážní komisí České basketbalové federace. Podle informací Deníku se Olomoucko a Kolín zdráhaly platit za vše, co bylo předmětem smluv. Nešlo přitom o sumy, které by fanouškům vyrazily dech. Nešlo o miliony. Nakonec by vše měly vyřešit splátkové kalendáře.

„Bylo to zbytečně nafouknuté. V Olomouci jsme dva roky a záležitosti, kterých se to týká, jsme zdědili po bývalém působišti v Prostějově. Nedlužíme hráčům, ale konkrétně je tam něco za opravu auta, další částka za testy v covidu, který jsme vůbec neabsolvovali. Takže jsme měli jednání s Českou basketbalovou federací a domluvili jsme se na nějakém kompromisu, jak situaci vyřešit. Našli jsme společnou řeč a do nové sezony jdeme s čistým stolem,“ řekl k nepříjemné situaci Pekárek.

Klub tak půjde do nového ročníku s rozpočtem přibližně osmi milionů korun, které z velké části získal od privátních partnerů. „Podpora města je tady špatná a nepociťujeme to jen my v basketbale. Hradec, kde se hraje první fotbalová i hokejová liga, dostane v nižší basketbalové lize asi čtyři a půl milionu. Nám město nedává ani milion, za který bychom byli rádi. Příspěvek města nám pokryje náklady na halu a něco málo navíc. Dostáváme deset procent toho, co Opava. To se pak těžko konkuruje. Kdyby nebylo privátních partnerů, tak se tady basket nehraje,“ poodkryl Špunda.

Znovu do Evropy

Olomoucko si také v této sezoně zahraje Alpe Adria Cup. Soupeři mu budou Iliria, Temešvár, Vídeň, Dubrava a Kolín. „Dostali jsme atraktivní skupinu, i když nás nepotěšilo rozšíření skupiny na šest účastníků. Takhle budeme často hrát středa, sobota. Rozšířili jsme tým fyzioterapeutů a zaměřujeme se na regeneraci. V Alpe Adria Cupu dostanou šanci také mladší hráči. Bude to zkušenost, poznají nové basketbalové styly, ale nechceme hrát vedlejší roli,“ uzavřel Libor Špunda.

