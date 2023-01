„Gratulace domácím, byl lepším týmem. Brno má velkou kvalitu, není divu, že jsou na prvním místě tabulky. My jsme hráli nejlépe ,jak jsme mohli, v některých momentech jsme byli dobří, někdy jsme udělali mnoho chyb, které soupeř dokázal potrestat," hodnotil zápas optimisticky kouč Olomoucka Tihomir Bujan.

Brno hned v úvodu ukázalo, že hraje opravdu rychlý basketbal a s tím měli zpočátku Hanáci velké problémy. Ve dvou případech nestačili včas přistoupit k domácím střelcům z dálky a v průběhu 6. minuty prohrávali 7:13. Olomoucko se sice dostalo na rozdíl dvou bodů, vzápětí ovšem nabralo větší ztrátu. V posledních šesti vteřinách ale zaznamenalo čtyři rychlé body a snížilo na 21:25.

Velký favorit utkání využíval větší rotaci k pravidelnému střídání a držení vysokého tempa, jeho soupeř ale dlouho držel krok. Ještě v polovině patnácté minuty Olomoucko prohrávalo pouze 30:33, v závěru druhé čtvrtiny však poprvé nabralo dvoucifernou ztrátu a na poločasový stav 39:47 snížilo až po tříbodové akci Williamse.

Třetí čtvrtinu odstartovaly čtyři body Welsche, a ty daly Hanákům naději na obrat. V polovině čtvrtiny se Brno nadechlo k náporu. Akce Půlpána a Chatmana přinesly stav 60:49. Ve 27. minutě zvedl prapor hostů první úspěšnou trojkou v zápase Feštr (60:54), komplikace přesto lídr tabulky nepřipustil. Do poslední čtvrtiny týmy vstupovaly za stavu 73:60 pro Brno.

Bez Chytila, ale s posilami. Dvougólový Vaněček zařídil Sigmě na úvod remízu

Ještě necelých sedm minut před koncem Olomoučané po trojce Welsche snížili na 67:75, ve zbývajícím čase ale dokázali přidat pouze šest bodů, což na lépe střílejícího soupeře nemohlo stačit.

„Myslím si, že utkání jsme odehráli lépe než s USK, ale bohužel to nestačilo. Brno je ve formě, je těžké hrát proti nim, když uděláte tolik chyb, jako jsme udělali my. Darovali jsme jim hodně jednoduchých košů. Opticky to vypadá, že Brno vyhrálo v pohodě, ale myslím si, že 25 minut jsme byli vyrovnaným soupeřem," přidal i svůj úhel pohledu kapitán Hanáků Lukáš Feštr.

Basket Brno - BK Redstone Olomoucko 90:73 (25:21, 22:18, 26:21, 17:13)

Body: Balint 19, Půlpán 19, Svoboda 14, Chatman 10, Krakovič 9, Puršl 6, Djurcic 4, Nečas 3, Stráněl 2, Křivánek, Rychtecky - Williams 21, Moten 14, Feštr 12, Kněževič 9, Welsch 9, Heinzl 5, Olbort 3, Klepač, Nosek, Skalička, Tkadlec. Trojky: 6/22:4/16. Trestné hody: 14/23:13/21. Doskoky: 48:35. Diváci: 627.