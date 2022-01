„Myslím si, že příčiny porážky musíme hledat v prvním poločase. A to i přes to, že jsme po něm prohrávali pouze o dva body,“ řekl po utkání zklamaný hanácký kapitán Lukáš Feštr, který se držel vysoko nad průměrem a stal se nejproduktivnějším mužem zápasu s 24 uhranými body.

A měl pravdu. Hlavně v první čtvrtině domácí tým neproměnil několik střel. Na jejím konci na svého soka ztrácel devět bodů. Zhruba v polovině čtvrtiny druhé se ale svěřenci trenéra Čuroviče chytli a stáhli ztrátu na 40:42.

Ve zlepšené hře pak pokračovali i nadále a v průběhu třetí čtvrtiny si postupně vypracovali až sedmibodový náskok. O ten ale ještě před zazněním třetího klaksonu přišli. V poslední části se už pak jednalo o těsnou bitvu až do posledních sekund.

„Bohužel nás špatný vstup do utkání srazil už poněkolikáté. Postupem času už jsme se pak dostali do hry a stalo se z toho tahání bodů na jednu i druhou stranu. V tomto tahání byl Děčín nakonec šťastnější, protože udělal méně chyb v koncovce,“ krčil rameny olomoucký kapitán a pokračoval: „Nechci se vymlouvat, ale koncovka je zkrátka o štěstí. Musíme se z toho poučit. V sobotu jedeme do Ostravy jednoznačně zvítězit,“ dodal s notnou dávkou bojovnosti v hlase.

To však nebude ani zdaleka nic jednoduchého. Ostravský tým totiž rozehrál nadstavbovou část skvěle a Jindřichovu Hradci nasypal téměř sto bodů. I na to má ale kapitán Hanáků jednoznačnou odpověď: „Spíš než na soupeře se musíme soustředit sami na sebe. Herně jsme se v poslední době hodně zlepšili, a když předvedeme stejný basket jako na USK, tak máme v Ostravě jednoznačně šanci uspět,“ ukončil Lukáš Feštr.

BK Redstone Olomoucko – BK Armex Děčín 79: 81 (11:20, 29:22, 18:19, 21:20)

Body: Feštr 24, Tomsick 17, Vuckovic 14, Nikolić 12, Knežević 8, Sehnal 2, Halada 1, Klepač 1 – Nichols 17, Pomikálek 17, Eudy 13, Svoboda 13, Šiška 12, Osaikhwuwuomwan 8, Kroutil 1. Trojky: 6:7. Trestné hody: 21/39: 8/18. Doskoky: 43:35. Rozhodčí: Hruša, Scholze, Hartig.