„Utkání ve Slovinsku ukázalo, že soupeř má k dispozici kvalitní sestavu. Je v ní celá řada mladých a šikovných hráčů, které vedení klubu v průběhu sezony doplnilo o některé zkušenější basketbalisty. Ilirie hraje rychle a agresivně, dobře střílí. Ovšem naším cílem je vítězství. Chceme zůstat ve hře o postup až do posledního kola základní části. Rozhodně je to v našich silách,“ říká trenér Hanáků Tihomir Bujan.

Sváteční utkání bude ozdobeno bohatým doprovodným programem. Do Čajkarény dorazí Mikuláš s čertem a andělem. Děti, které mají do 15 let vstup zdarma, od oblíbené trojice dostanou malý dárek.

„V poločase je navíc pro diváky připraveno vystoupení mladých zápasníků z klubu Muai Thai, s pásem profesionálního mistra České republiky přijde Štěpán Guba,“ zve sportovní příznivce do Čajkarény generální manažer Olomoucka Libor Špunda.