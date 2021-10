V úvodu se oba týmy dlouho přetahovaly o každý bod (10:10). Zlom nastal při servisu domácí Borrerové, po jejímž přímém bodu z podání odskočilo KP Brno na 13:11, vzápětí přidalo další bod a náskok jen navyšovalo (21:15), díky čemuž set vyhrálo s přehledem 25:17.

Ve druhém dějství vedly domácí volejbalistky od začátku, ale nejdůležitější pasáž přišla za stavu 14:12, kdy Brno získalo pět bodů v řadě, dostalo se do trháku 19:12 a v koncovce už hostům nedalo šanci na zvrat (25:16).

Ve třetí sadě se v úvodu opakoval scénář z předchozího setu. Vysokoškolačky si vzaly za stavu 9:5 time out, rozjeté Královo Pole si ale vedení vzít nechat nechtělo a po bloku Hrušecké navýšilo skóre na 12:6. Tým VK UP se pak domácím přiblížil na 13:10, královopolské hráčky ale po oddechovém času přitvrdily na servisu (17:10). Hostující volejbalistky nepolevily (19:16), KP Brno si však závěr setu už pohlídalo a i díky skvělé sérii na podání Koulisiani, která se v koncovce blýskla hned třemi esy, vyhrály poměrem 25:17. Utkání navíc domácí hráčky ozdobily hned 13 úspěšnými bloky.

„My jsme věděli, že to tu bude o přihrávce a servisu, a průběh zápasu to jen potvrdil. Neměli jsme bohužel co nabídnout na přihrávce, protože tady to bylo jako na střelnici, a od toho se odvíjela celá hra. Gratuluji Královu Poli k tak úspěšnému servisu, z naší strany tam není co komentovat,“ konstatoval zklamaně Martin Hroch.

Ve čtvrtek 28. října se vysokoškolačky představí v předehrávce 18. ligového kola od šesti hodin odpoledne na palubovce Prostějova.

VK Královo Pole - VK UP Olomouc 3:0 (17, 16, 17)

Rozhodčí: Kavala, Ištvanech

Čas: 71 minut

Diváků: 200

Královo Pole: Sweetová, Pavlíková, Hrušecká, Borrerová, Bukovská, Koulisiani, libero Digrinová. Střídaly: Judlová, Pavlicová, Pelikánová.

Olomouc: Gambová, Kneiflová, Štimacová, Šepeľová, Blancová, Babićová, libero Kulová. Střídaly: Moscická, Šmidová, Silva.