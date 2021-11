Po krátké úvodní oťukávané šel olomoucký tým do vedení při podání Babićové (3:3, 6:3) a následně jejich vedení narostlo na 21:15. Vysokoškolačky si koncovku pohlídaly a po výsledku 25:20 vedly 1:0.

Ve druhé sadě se klíčová bodová šňůra povedla Olomouci při servisu Brazilky Silvy (4:5, 12:5). Hráčky Brčka sice ještě situaci zdramatizovaly (19:12, 20:17), vyrovnat se jim však nepodařilo. Univerzita Palackého zvítězila 25:19 a za stavu 2:0 byla již jistým postupujícím do další fáze poháru CEV.

Třetí dějství se zpočátku neslo ve znamení mírné převahy hostujících volejbalistek, pak si ale Hanačky pomohly podáním střídající Kneiflové (9:9, 13:9) a od té doby už byl set v jejich režii. V závěru ještě bodovou šňůrou na servisu oslavila své dnešní narozeniny Šepeľová (18:14, 23:14) a po výsledku 25:18 se v Olomouci slavil nejen postup, ale také jednoznačná výhra 3:0.

„Gratuluji celému týmu k postupu a děkuji holkám za něj. Myslím, že jsme si to uhráli především v prvním utkání venku, kde nás soupeř hodně tlačil servisem. Navíc nám vypadlo libero Kulová, kapitánka Gambová se její role sice zhostila výtečně, ale zase nám to značně omezilo možnosti střídání. Naštěstí to holky zvládly skvěle a ve chvíli, kdy v odvetě soupeřky sklopily hlavy, jsme ještě i mohli prostřídat celý tým, což je bonus navíc,“ řekl trenér VK UP Martin Hroch.

V dalším pohárovém kole čeká Olomouc lepší z dvojutkání mezi francouzským týmem Volero Le Cannet a běloruskou Minčankou Minsk. První zápas vyhrálo družstvo z Francie i s českou reprezentantkou Michaelou Mlejnkovou v sestavě v Minsku 3:2, odveta se hraje ve čtvrtek 25. listopadu od 20 hodin v Le Cannet.

Další soutěžní duel čeká vysokoškolačky ve čtvrtek 2. prosince od 18 hodin, kdy v dohrávce 15. extraligového kola přivítají lídra soutěže Duklu Liberec.

VK UP Olomouc - ŽOK Bimal-Jedinstvo Brčko (Bosn. a Herc.) 3:0 (20, 19, 18)

Rozhodčí: Król (Pol.), Salabashyan (Bul.)

Čas: 71 minut

Diváků: 250

Olomouc: Šepeľová, Moscická, Babićová, Silva, Blancová, Štimacová, libera Gambová, Kulová. Střídaly: Kneiflová, Tinklová, Lazárková.

Brčko: Hadžićová, Radovicová, Gajićová, Kenjalová, Biberdzicová, Dragutinovicová, libero Omerhodžićová. Střídaly: Glibićová, Vukojeová, Dragovicová, Kojicová.

