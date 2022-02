„Její absence byla odhadnuta na tří týdny až dva měsíce. Proto jsme narychlo povolali zkušenou Veroniku Tinklovou, která už loni v listopadu a prosinci zaskakovala za zraněnou Nicole Šmídovou. Upřednostnili jsme úplné odstavení Lary z tréninkového procesu, abychom neriskovali její delší absenci,“ prozradil Martin Hroch.

Ale zdravotní trable nekončily. V semifinále Českého poháru proti Liberci (1:3) si v poli pohmoždila prst brazilská smečařka Jessica Silva, kvůli čemuž nemohla nastoupit do souboje o třetí místo proti Olympu Praha (3:2).

Fantastický obrat! Olomoucké volejbalistky slaví pohárový bronz

„Podle lékařského týmu je možné, že bude chybět v dalším zápase extraligy,“ objasnil Hroch.

Naopak výhoda byla, že díky přestupu na poslední chvíli měl k dispozici dvě libera Denisu Kulovou a exšternberskou Terezu Slavíkovou, jenž se k týmu připojila 1. února.

„Obě disponují odlišnými charakteristikami. V turnajovém systému a s vynucenými změnami sestavy způsobenými zraněními bylo potřeba se zamyslet i nad nominací liber. Tereza Slavíková dostala důvěru do utkání o třetí místo a zápas zvládla stejně jako celý tým, který akceptoval hru na tři blokařky. To ale byla varianta, jež přišla na řadu až po podprůměrných prvních dvou setech z naší strany,“ konstatuje šéf lavičky VK UP.

Další přesun kapitánky. Po Herdové zamířila ze Šternberka do Olomouce Slavíková

Ale i souboj o bronz přinesl Hanačkám nepříjemnost. Během druhé sady si podvrtla kotník slovenská smečařka Zuzana Šepeľová, která ale zápas dohrála.

„Ale je možné, že bude příště v lize také chybět stejně jako Lara a Jessica. Nechci, aby to vyznělo jako hledání výmluv či alibismus, nicméně možná tento výčet pomůže našim příznivcům pochopit některé souvislosti. K tomu je nutno dodat, že v týdnu před Final Four náš tréninkový proces ještě ovlivnila covidová nákaza v družstvu,“ uzavřel Hroch.