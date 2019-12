Vývoj úvodního setu olomouckého utkání předznamenala šňůra servisů domácí univerzálky Orvošové, po níž to bylo 9:3. Univerzita svůj náskok pohodlně udržovala, hrála uvolněně, a když přidala při podání Trnkové další velký bodový příděl (15:9, 24:9), sada skončila vysokým vítězstvím Hanaček 25:10.

Jenže jak už to bývá, takový výsledek bývá mnohdy ošidný. Do druhého dějství vstoupila mnohem lépe Ostrava (0:3, 3:7), domácí celek sice dokázal srovnat (8:8), jenže po většinu dalšího průběhu už pouze dotahoval. V koncovce Olomoučanky sice téměř zlikvidovaly hrozivé manko (18:22, 21:22), hosté si ale vypracovali dva setboly a ten druhý proměnili ve vyrovnání - 23:25.

A znovu se obraz hry dokonale otáčel. Univerzita Palackého šla ve třetí sadě rychle do trháku (3:0, 7:3, 13:7) a v závěru při servisech Struškové proměnila tuto část střetnutí znovu ve svou exhibici s výsledkem 25:12.

Na začátku čtvrtého setu se zdálo, že bude rychle hotovo (2:0). Ostravanky ale maximálně riskovaly, samy šly do vedení (7:9, 9:12) a při podání exolomoucké Kaluskové (za svobodna Nachmilnerové) se dokonce pěti body v řadě utrhly na hrozivých 10:17. Trenér VK UP Zapletal zariskoval, poslal na hřiště střídající Kazačenkovou a její servisy dokonale zvrátily celý průběh setu (19:17). Od stavu 20:20 šla navíc na podání další náhradnice Handleyové a univerzita už stav 23:20 dotáhla k vítězství 25:21.

„Domácí vyhráli zaslouženě. My jsme slibně rozjeli čtvrt set a mohli jsme zápas dotáhnout do tie-breaku. Olomouci ale pomohly střídající hráčky a my jsme byli příliš nedůrazní,“ konstatoval ostravský kormidelník Zdeněk Pommer.

„Důležité vítězství v nervózním utkání. K našemu úspěchu hodně přispěly střídající hráčky, za což jsem rád, stejně jako za tři body,“ mohl být nakonec rád domácí kouč Petr Zapletal.

Ve středu 4. prosince se Olomoučanky představí od 20.30 hodin v dalším z vrcholů letošního soutěžního ročníku v rámci úvodního kola základní fáze evropského poháru CEV Cup na palubovce špičkového italského celku Busto Arsizio.

VK UP Olomouc - TJ Ostrava 3:1 (10, -23, 12, 21)

Rozhodčí: Možnár, Peloušek. Čas: 92 minut. Diváci: 400.

Olomouc: Hodanová, Trnková, Orvošová, Michalíková, Strušková, Dudová, libero Stavinohová. Střídaly: Burbeljuková, Handleyová, Kazačenková.

Ostrava: Kojdová, Kalusková, Wanczyková, Žarnovická, Nečasová, Pospíšilová, libero Chevalierová. Střídaly: Adamčíková, Faltínová, Kašparová, Zemanová, Žolnerčíková.