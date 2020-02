„Pořád cítíme, že v naší hře jsou dost velké rezervy. Máme hodně velké výkyvy ve všech herních činnostech a určitě to musíme do víkendu zlepšit,“ hodnotila olomoucká blokařka Veronika Trnková.

Domácí tým nezvládl koncovku druhé sady, do třetího setu ale vstoupil suverénně. Po úvodních servisech Trnkové to bylo rychle 4:0 a demolici Olympu pak dokonala Hodanová, která na podání vydržela hned sedm výměn (10:6, 17:6). Univerzita Palackého zvítězila vysoko 25:13 a vedla 2:1.

V koncovce třetí sady se olomoucký tým trochu trápil, výhru za tři body ale nakonec potvrdil.

„Neodehráli jsme i přes porážku špatné utkání,“ mínil trenér Pražanek Stanislav Mitáč.

V prvním, druhém i čtvrtém setu byly k vidění velmi dobré extraligové momenty na obou stranách. My jsme vysloveně propadli jen v tom třetím. Náš hlavní problém byl ale v tom, že jsme ve všech sadách, které jsme ztratili, brzy prohrávali o několik bodů, což se špatně dohání. Poté, co jsme v pondělí v televizi viděli, že Olomouc není úplně v pohodě, jsme toho chtěli využít a znepříjemnit to domácím ještě víc, to se nám ale nepovedlo,“ konstatoval zkušený kouč Olympu.

„Za nás spokojenost s vítězstvím i s tím, že kromě druhého setu, kdy jsme odešli na útoku, holky příkladně bojovaly. Od třetího setu jsme si pomohli servisem a vrátili se do hry. Pochvala za koncentrovaný výkon patří celému týmu. Teď už se budeme soustředit na pohár, kde je naším cílem obhajoba loňského triumfu,“ vyhlásil šéf olomoucké lavičky Petr Zapletal.

A do závěrečné fáze letošního ročníku Českého poháru vstoupí jeho svěřenky v sobotu. V semifinále změří v Brně ve Vodově ulici od 15.30 hodin síly s Duklou Liberec a podle výsledku tohoto duelu je bude v neděli čekat buď od 15 hodin souboj o třetí místo, nebo ve čtvrt na sedm večer před televizními kamerami pohárové finále.

VK UP Olomouc - PVK Olymp Praha 3:1 (21, -17, 13, 21)

Rozhodčí: Slezák, Spáčil. Čas: 93 minut. Diváci: 450.

Olomouc: Hodanová, Trnková, Orvošová, Michalíková, Strušková, Dudová, libero Kulová. Střídala: Handleyová.

Olymp: Komárková, Šimáňová, Smutná, Denysovová, Purchartová, Staňková, libero Pešková. Střídaly: Ovečková, Kalhousová.