První polovinu základní části završila svým devátým kolem extraliga volejbalistek. Tým Šantovka Olomouc UP se po předchozích třech porážkách představil na palubovce posledního celku tabulky Sokola Frýdek-Místek a na trochu očekávaný návrat na vítěznou vlnu se pořádně nadřel. Hanačky vedly 2:0, ale domácí hráčky zabraly a srovnaly stav. Šantovka ale zvládla rozhodující tiebreak a vyhrála ve Frýdku-Místku 3:2.

Volejbalistky Olomouce | Foto: Deník/Jan Pořízek

První set byl od začátku hodně vyrovnaný a oba týmy se v něm přetahovaly o vedení. Na 17:17 smečovala Farská, která se po prohře se Šternberkem vrátila do sestavy Olomouce. Sokol pak získal tříbodový náskok (21:18), smeč Novakowé a eso Shevkenekové následně znamenaly snížení na jediný bod. Útoky Ukrajinek Artyshukové a Fedchukové přinesly vedení pro Hanačky, univerzita pak měla po útoku Farské první setbol. Frýdek ještě dokázal srovnat Doshkovou na 24:24, další smeč Farské a blok Nečasové však znamenaly výhru hostů 26:24.

Ve druhém setu šly Olomoučanky do vedení 5:3 a 10:8. Za stavu 14:12 hosté ještě přidali na agresivitě v útoku a na podání a po servisu Artyshukové a střídající Kořínkové to rázem bylo 18:13. Po bodu Shevkenekové už vedla univerzita o šest bodů. Domácí pak ještě snížili, ale dva body Nowakové a smeč Farské přinesly hostům setbol. Na druhý pokus byl proměněn a olomoucké hráčky získaly i druhý set (25:19).

Třetí dějství bylo opět dlouho vyrovnané. Olomoucké volejbalistky prvně odskočily za stavu 13:11 při servisu Artyshukové a úspěšném bloku frýdeckomísteckého útoku. Po něm přišel time out soupeře. A nastal obrat, domácí šli po esu Agbolossouové do vedení 15:13. Frýdek-Místek pokračoval v náporu, vedl už 18:14 a oddechový čas si bral i trenér hostí Drešl. A rovněž účinkoval, Fedchuková snižovala na 17:19. Hanačky bojovaly až do konce setu, ale domácí tým si jej už nenechal vzít a vyhrál po zlepšeném servisu a útočných příspěvcích Agbolossouové se Struškovou 25:21.

Čtvrtá část se opět tahala po bodech až do stavu 12:10 pro hosty. A scénář byl podobný jako ve třetím setu. Domácí zlepšeným servisem tlačili Olomouc a získali náskok. Za stavu 22:18 se ještě Šantovka při servisu Fedchukové vrátila do setu a snížila na rozdíl bodu, Sokolky měly ale pevnější nervy a po vítězství 25:22 srovnaly stav utkání na 2:2.

Zápas šel do tiebreaku a opět to byla bitva o každý bod. Frýdek vedl 9:8, ale pak hosté otočili a dostali se do vedení 11:9 a 12:10. Drobný náskok už si tentokrát nedali vzít a v útoku ho zakončila výborně hrající Farská, která v duelu zapsala rovných 25 bodů. Šantovka Olomouc vyhrála 15:12 a celkově 3:2.

„Šli jsme do utkání s cílem získat tři body, ale po průběhu máme radost i ze dvou, protože to byl velmi těžký zápas. V první sadě jsme dokázali zvládnout vyrovnanou koncovku, což nás nakoplo i do druhého setu, který jsme odehráli dobře. Pak jsme zbytečně znervózněli, Frýdek-Místek se zlepšil v útoku a získal dva sety. V tiebreaku to bylo vyrovnané, po otočení stran se nám podařilo tlakem na servisu získat náskok a se štěstím jsme to už dohráli do vítězného konce. Dnes bych rád pochválil za výkon Adélu Farskou,“ zrekapituloval utkání kouč VK Šantovka Olomouc UP Jan Drešl.

Ve čtvrtek 23. listopadu se jeho svěřenkyně představí doma od 17.30 hodin před televizními kamerami stanice ČT Sport v přímém přenosu proti Šelmám Brno.

TJ Sokol Frýdek-Místek - VK Šantovka Olomouc UP 2:3 (-24, -19, 21, 22, -12)

Rozhodčí: Možnár, Ostřanský.

Čas: 138 minut.

Diváci: 110.

Frýdek-Místek: Petrová, Krejčí, Doshková, Agbolossouová, Strušková, Dvořáčková, libero Kulová. Střídala: Michalčíková. Trenérka: Alexandra Dedková.

Olomouc: Shevkeneková, Šotkovská, Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová, libero Chaloupková. Střídaly: Fedchuková, Kořínková. Trenér: Jan Drešl.