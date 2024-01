V utkání posledního 18. kola základní části extraligy volejbalistek hostil tým Olomouce poslední celek tabulky z Frýdku-Místku. V listopadu vyhrála Šantovka na palubovce soupeře těsně 3:2, v odvetě to už byla jasná záležitost pro Olomouc a výhra 3:0.

Volejbal Olomouc - Prostějov (21.10.2023) | Video: Deník/Jan Pořízek

V úvodu duelu se oba celky přetahovaly o vedení, první brejk (12:9) se povedl hráčkám Olomouce, když díky servisům Artyshukové a Farské braly body přímo z podání a ke ztrátám si pomáhaly úspěšnými bloky. Domácí tým pokračoval v nastoleném tempu, po smeči Adély Farské vedl už 18:12. Domácí volejbalistky vyhrály první set jasně 25:15.

Do druhé sady odstartoval lépe Sokol, na podání se dařilo Agbolossouové, při servisu kapitánky hostí Struškové to bylo už 4:9 a domácí si vzali oddechový čas. Šantovce se následně podařilo zpřesněnou hrou opřenou opět o kvalitní blok snížit na 10:12. Radit se šli pro změnu hosté a zase odskočili na čtyři body. Hanačky však zabojovaly a před finále setu srovnaly na 19:19. Opět zafungovaly výborné bloky Olomouce, kvalitní servis předvedla Fedchuková a její ukrajinská spoluhráčka Artyshuková zvyšovala esem na 23:21. Setbol vybojovala Farská, sama šla podávat a výhodu proměnila vytlučením frýdeckých bloků Fedchuková - 25:22 a 2:0.

Třetí část utkání zprvu kopírovala začátek druhé, Frýdek se opět dostal díky podání Agbolossouové do vedení 5:1. Domácí vystřídali a právě při podání nové hráčky na hřišti Šotkovské snížili na 4:6. Šantovka zatlačila servisem, Nowaková s Nečasovou vládly na síti a bylo z toho vedení Olomouce 11:8. Domácí si drželi tříbodový náskok, před koncovkou vedli 17:14 a vítězství 3:0 už si nenechali vzít, když třetí set vyhráli 25:20.

Olomoucko porazilo v posledním kole Písek a dobře se tak naladilo na nadstavbu

„První set jsme dodržovali stanovenou taktiku a byli jsme ve všech herních činnostech nad soupeřem. Ve druhém setu jsme polevili v koncentraci, v obraně, museli jsme soupeře dotahovat, ale podařilo se nám to, holky začaly plnit to, co měly. Ve třetím setu to bylo podobné, ale opět jsme to zvládli v koncovce udržet. Jsem rád, že jsme vyhráli 3:0 a opět musím pochválit za velmi dobrý výkon Wiktorii Nowakovou,“ zhodnotil zápas trenér domácích Jan Drešl.

Základní část extraligy zakončila Šantovka na šestém místě tabulky a do devítikolové nadstavby hrané systémem každý s každým na jeden zápas vstoupí ve čtvrtek 25. ledna od 17 hodin na palubovce lídra soutěže z Prostějova.

VK Šantovka Olomouc UP - TJ Sokol Frýdek-Místek 3:0 (15, 22, 20)

Rozhodčí: Olt, Lenert.

Čas: 81 minut

Diváci: 200

Olomouc: Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová. Libero: Chaloupková. Střídala: Šotkovská. Trenérka: Alexandra Dedková.

Frýdek-Místek: Strušková, Dvořáčková, Murillová, Fukalová, Doshková, Agbolossouová. Libero: Kulova. Střídaly: Petrová, Böhmová. Trenér: Jan Drešl.