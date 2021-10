VK UP Olomouc - PVK Olymp Praha 1:3 (-25, -19, 22, -24)

„Nebyl tam žádný lídr. Neměli jsme z různých důvodů příliš možností ke střídání, na to se ale nemůžeme vymlouvat. Hráčky si jako by vůbec neuvědomily, že žádný zápas nebude lehký a že je třeba zapnout,“ nechápal Hroch. „Olymp hrál svou hru se základem v kvalitní obraně,“ dodal trenér.

Jenže na body to tentokrát univerzitě nestačilo a velký obrat se ke smůle domácích nekonal. Po bodové přetahované byl ve čtvrtém dějství opět v závěru úspěšnější Olymp.

Ve třetím dějství šly Olomoučanky od počátku za svým cílem zápas zdramatizovat a prodloužit, jenže Olymp dlouho úspěšně kontroval. Rozhodovalo se až v samotném závěru, v němž byl tentokrát tým VK UP úspěšnější.

„Dnes jsme vůbec nenaskočili do zápasu, zejména na servisu a přihrávce. Úplně chyběla komunikace mezi hráčkami, které se na hřišti hledaly,“ popisoval domácí kouč Martin Hroch.

Po studené sprše z předchozí koncovky začaly Hanačky druhou sadu doslova katastrofálně. Po servisech hostujících Brancuské (0:6) a Patočkové (1:10) se sice univerzita dokázala vrátit do hry (7:11), vyrovnat už ale ani jednou nedokázala.

Po vyrovnaném úvodu Olymp domácím odskočil při podání své kapitánky Šimáňové (13:14, 13:19) a náskok hostů pak zůstával minimálně čtyřbodový až do koncovky. Za stavu 19:24 se zdálo být rozhodnuto, jenže vysokoškolačky i díky servisu Šmídové vyrovnaly na 24:24. Malý volejbalový zázrak se ale nekonal a Olymp se díky triumfu 25:27 se ujal vedení.

VK UP Olomouc. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

