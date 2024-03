Extraliga volejbalistek završila svým 27. kolem nadstavbovou část a míří do vyřazovacích bojů. Tým VK Šantovka Olomouc UP měl ještě teoretickou šanci umístit se po základní části na šesté příčce, ale porážkou 0:3 v Ostravě o naději přišel, skončil sedmý a v play-off jde na Prostějov.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

V Ostravě lépe do utkání vstoupili domácí (6:3), navíc vzápětí exolomoucká Kojdová esem poslala Ostravanky do vedení 9:4. Pátý tým tabulky si i nadále udržoval náskok a za stavu 12:7 si brali hosté oddechový čas. Obraz hry se však neměnil (14:8), až potom se Olomouci trochu podařilo snížit manko (16:13). V koncovce nicméně vedly ostravské hráčky pohodlně 22:16 a žádné drama už nepřipustily - 25:18.

Druhý set začal vyrovnaně (3:3) a do vedení šla poté Šantovka (4:7, 5:8). Domácí následně dorovnali (8:8) a mírný náskok zase získala Ostrava (12:9). Naháněná pokračovala i v dalším průběhu sady, nejdříve měly navrch vysokoškolačky (14:17) a do koncovky šla naopak s výhodou Ostrava (20:17). Ta měla tříbodový náskok i za stavu 22:19, závěr setu si opět pohlídala a zvítězila 25:21.

Do třetí části vstoupily lépe domácí volejbalistky (5:2, 8:4). Ostrava kontrolovala i další průběh a vedla 11:5. Kojdová tvrdým úderem zvyšovala už na 15:10 a náskok sedmi bodů měla Ostrava za stavu 19:12. Do koncovky šly domácí hráčky s výhodou osmi bodů. Olomoucké hráčky v závěru snižovaly, na obrat v setu to ale nestačilo. Ostrava i ve třetím setu vyhrála 25:21 a celkově ovládla utkání 3:0.

„Dnes jsme to soupeři usnadnili řadou nevynucených a hloupých chyb, tím pádem gratuluji Ostravě k vítězství. U nás bych chtěl vyzdvihnout výkony Šotkovské a Chaloupkové, ale zase bohužel musím říci, že některé naše cizinky podaly takový, řekl bych, rekreační výkon, což mě dost mrzí,“ zhodnotil duel kouč Olomoučanek Jan Drešl.

Ve čtvrtfinále play-off čeká Olomoučanky derby proti druhému Prostějovu. Série na tři vítězné zápasy začíná ve středu 13. března v 17 hodin v Prostějově. V Olomouci se bude hrát v sobotu 16. března a znovu v Prostějově pak o tři dny později.

TJ Ostrava - VK Šantovka Olomouc UP 3:0 (18, 21, 21)

Rozhodčí: Ostranský, Spáčil.

Čas: 78 minut.

Diváci: 220.

Ostrava: Kašparová, Jasečková, Jedličková, Skřivanová, Kojdová, Hadáčková. Libero: Slavíková. Střídaly: Mikelová, Jakuškinová, Kalusková, Chládková, Bauerová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Olomouc: Šotkovská, Nečasová, Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková. Libero: Chaloupková. Střídala: Přibylová. Trenér: Jan Drešl.