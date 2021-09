1. VK UP Olomouc

Domácí tým vstoupil do turnaje očekávanou výhrou 3:0 nad Šternberkem, poté se ale trápil s Prostějovem, který zdolal až v tiebreaku 3:2. Třídenní program a boj o prvenství vyvrcholil až závěrečným duelem vysokoškolaček s pražským Olympem.

„I tak měl turnaj vysokou sportovní úroveň vzhledem k tomu, že extraliga už je za dveřmi a všechny týmy pojaly start jako ostrou generálku na boje o ligové body. Věřím, že v příštích letech se už budeme moci vrátit k původnímu mezinárodnímu formátu turnaje a nabídneme fanouškům vedle nejkvalitnějších tuzemských celků také bonbonky v podobě atraktivních zahraničních účastníků,“ doufá předseda pořádajícího VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

VK UP Olomouc. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Volejbalový Tomi Remont Cup má za sebou 33. ročník. Vítězkami se staly až díky vítěznému tiebreaku v posledním setu turnaje domácí hráčky VK UP Olomouc a získaly pohár rektora Univerzity Palackého. Poprvé se bohužel turnaj hrál jako memoriál legendárního trenéra olomouckých volejbalistek Jiřího Teplého.

