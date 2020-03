Bez divácké podpory zahájí tažení za obhajobou zlatých medailí olomoucké volejbalistky. Play-off UNIQA extraligy odstartuje v pondělí dle plánu, hrát se ale bude za zavřenými dveřmi.

V reakci na státní nařízení a zákaz konání akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, zavedl volejbalový svaz očekávaná opatření: všechny soutěže ČVS budou probíhat bez účasti diváků, či jiné veřejnosti.

Nejen čtvrtfinálová série mezi týmy Olomouce a Sokola Šternberk se tak bude hrát v komorní kulise.

„Je to trošku na hlavu, protože sport se hraje pro lidi, ale bohužel budeme hrát v prázdné tělocvičně pro výsledek,“ konstatoval Radan Holásek, výkonný ředitel VK UP Olomouc.

„Svaz dal jasný pokyn, že soutěžní zápasy žen, juniorek nebo kadetek se budou hrát dál bez diváků. Jiná omezení platí na turnaje dětí, kde by účast přesáhla sto osob. Tam platí zákaz do odvolání,“ uvedl Holásek.

Koronavirová opatření se z olomouckých týmů nedotkla jen extraligového áčka, které jede dál v zajetých kolejích. Mladé volejbalistky přešly na zvláštní režim bez tréninků.

„Trénujeme v Olomouci asi na pěti školách a ty jsou všechny zavřené. My se tedy do tělocvičen nedostaneme, takže jsme se rozhodli, že na dva týdny pozastavíme činnost. Trénovat budou jen naše extraligové ženy,“ vysvětlil Holásek.

„Děti z Čech nebo severu Moravy, co tady máme ubytované na bytech, jsme poslali domů, protože nemůžou chodit do školy ani na tréninky,“ doplnil.

SNAD SE STIHNE SEMIFINÁLE

Čtvrtfinálová série play-off hraná na tři vítězné zápasy začne v pondělí v 18 hodin v Olomouci. Šternberská odveta se uskuteční v pátek 20. března a třetí duel bude hostit hanácká metropole v pondělí 23. března.

Volejbaloví fanoušci budou odkázáni na internetové přenosy. „Máme v hale kamery, fanoušci srdcaři se mohou dívat na internetu na video. Ale atmosféře v hale se to nevyrovná,“ říká Holásek, který věří, že sezona bude mít ještě veselý konec.

„Pokud se toto opatření odvolá, mohli bychom stihnout s diváky semifinále i finále a to by bylo všechny fajn. Od semifinále míváme vyprodáno, tak já doufám, že se to do konce března dá do kupy,“ dodal Radan Holásek.

Ať s diváky, nebo bez nich, olomoucký tým rozhodně v závěru sezony nečeká snadná úloha. O český titul se bude chtít s Hanačkami poprat především vítěz základní části VK Brno.