Ve 20. kola extraligy volejbalistek hrál tým VK Šantovka Olomouc UP po týdnu opět doma se Sokolem Frýdek-Místek. V posledním utkání základní části vyhrály Hanačky hladce 3:0, ve druhém kole nadstavbové části soutěže šel ale vzájemný zápas do tiebreaku, který vyhrál Frýdek-Místek a odvezl si s Olomouce překvapivě dva body.

Volejbalistky Olomouce | Foto: Jan Steiner

V úvodu olomouckého zápasu se oba celky tahaly o vedení. Šantovka šla prvně do mírného trháku za stavu 9:7. Nahrávačka Shevkeneková hledala přesně Artyshukovou, která skládala razantně, a když se přidala Farská, bylo to už o tři body. Hosté si ale soupeře zase přitáhli na bod. Domácím hrály výborně obě Ukrajinky - po servisu a smeči Fedchukové to bylo 17:13 a Sokol se šel radit. Šantovka však přidala další dva body a první set vypadal rozhodnut. Frýdek však stáhl na 16:20 a timeout si bral Jan Drešl. Artyshuková následně zvýšila na 21:16 a po esu Farské vyhráli domácí první set 25:18.

Ve druhé části hry bylo vyrovnané skóre do stavu 8:8, pak získal dvoubodový náskok Frýdek-Místek. Domácí volejbalistky srovnaly a při podání Nowakové dobrými bloky útoku Sokolek šly do vedení (15:11). Hosté vystřídali a kolumbijská hráčka Murillová na servisu i díky technickým chybám domácích srovnala na 15:15. Do závěru se šlo za stavu 20:20. Po smeči Murillové vedl Sokol 23:22. Setbol získali hosté, ale Artyshuková složila přesně. I druhý a třetí setbol Olomoučanky odvrátily, čtvrtý ovšem Frýdek proměnil a po vítězství 29:27 vyrovnal.

Třetí set začaly Hanačky vůbec nejlépe, při servisu střídající Šotkovské šly do vedení 7:3 a po smeči Artyshukové to bylo už 10:4. Shevkeneková dobře hledala Nowakovou s Artyshukovou a náskok se zvyšoval - 14:8. Postupně to bylo až o osm bodů a po vítězství 25:19 šla Šantovka do vedení 2:1.

Čtvrté pokračování zápasu ale odstartoval naopak výborně Frýdek-Místek, když vedl 8:3, šňůru bodů udělala na podání jeho kapitánka Strušková. Hosté pak hráli na Murillovou, ta úspěšně pokládala míče a Sokol vedl už 12:5. Domácí snížili, ale Frýdek měl pořád pět bodů k dobru. Až při podání Shevkenekové stáhly Olomoučanky na tři body (18:21). Bloky Sokolek pak předčily útoky Artyshukové a byl tu setbol na 2:2, který proměnila Murillová.

Tiebreak byl remízový do stavu 6:6, pak získali hosté po esu Fukalové a pohotovosti Murillové na síti tříbodové vedení (9:6). Frýdek-Místek následně ještě navýšil náskok, domácím dala naději Fedchuhová, když snižovala na 11:13. Přišla však chyba na servisu a mečbol pro hosty, který hráčky Frýdku proměnily, vyhrály 15:11 a celkově 3:2.

„V dnešním zápase jsme nebyli důslední v obraně a také jsme strašně chybovali na servisu. Dali jsme tak příležitost Frýdku, který se rozchytal v poli, vyčapal nás a tím pádem zvítězil. Gratuluji soupeři,“ zhodnotil zápas trenér domácích Jan Drešl.

Další zápas nadstavbové části extraligy hraje Šantovka Olomouc v sobotu 3. února od 18.30 na palubovce brněnských Šelem.

Text: Adam Fritscher.

VK Šantovka Olomouc UP - TJ Sokol Frýdek-Místek 2:3 (18, -27, 19, -20, -11)

Rozhodčí: Činátl, Vachutka.

Čas: 122 minut.

Diváci: 150.

Olomouc: Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová, Shevkeneková, Fedchuková. Libero: Chaloupková, Střídala: Šotkovská. Trenér: Jan Drešl.

Frýdek-Místek: Petrová, Fukalová, Doshková, Agbolossouová, Strušková, Dvořáčková. Libero: Kulova. Střídaly: Murillová, Krejčí. Trenérka: Alexandra Dedková.