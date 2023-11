Olomoucké volejbalistky jsou v krizi. Doma proti Olympu neuhrály ani set

Olomouckým volejbalistkám to letos zkrátka nejde. V jedenáctém kole extraligy se střetly doma s pražským Olympem a ač byly všechny tři sety vyrovnané, nezískaly na svou stranu ani jeden a prohrály 0:3. Jedná se tak už o sedmou prohru z posledních deseti zápasů a v tabulce je přeskočil už i Šternberk.

Volejbalistky Olomouce. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Všechny tři sety byly jako přes kopírák, bohužel jsme ani jeden nedotáhli k našemu vítězství, nepodařilo se. Jsem rád, že dnes podal tým bojovný výkon. Nám se dnes nedařilo soupeře zatlačit servisem, soupeřky si výborně nahrávaly a Brancuská to zakončovala dobře,“ okomentoval zápas zklamaný olomoucký lodivod Jan Drešl.

Zápas začal vyrovnaně, ani jeden tým nechtěl soupeře pustit do trháku. Domácí Šantovka se zatím vyrovnala Olympu agresivitou v útoku. Po esu Šimáňové však už získal Olymp tříbodový náskok (10:7) a dobrá obrana Olympu navýšila náskok na pět bodů. Olomouc bojovala a po krásné výměně snížila na 14:17, na což trenér pražského celku Mitáč reagoval time-outem. Domácí držela v útoku Artyshuk, snižovala na 16:19. Potom snižila střídající hrající asistentka trenéra Pluhařová esem a Šotkovská srovnala na 20:20. Reprezentantka Hodanová ale dvakrát našla díry na olomouckém bloku a Olymp zase získal náskok. Domácí se nevzdaly, Nečasová podávala a opět bylo srovnáno 23:23. Po esu Hodanové vyhrál ale nakonec set Olymp 25:23.

Druhý set byl ze začátku opět bojem o každý míč. Olymp získal blokem Šmídové se Žákovou vedení 8:5, po smeči Hodanové vedl už 12:6. Když se Hanačky nadechovaly k většímu snížení, pražský tým zlepšil obranu a nepustil je do hry. Střídající Fedchuk dvěma body z podání snížila na 14:18. Domácí volejbalistky se rvaly, kapitánka Nečasová opět při svém podání snížila na 18:20. Rozhodující body hostí pak dělala další reprezentantka Brancuská. Olymp vyhrál znovu 25:23.

Ve třetím setu začal Olymp od začátku budovat náskok, vedl 7:3 a domácí trenér Drešl si vzal oddechový čas. A Hanačky se dostaly zpět do utkání, kapitánka Michaela Nečasová snižoval na 14:16, Nowak snižovala smečí na 17:18. Byl to boj o každý míč. Po útoku Farské to bylo 21:21. Dva mečboly si ale vybojoval hostující celek a druhý využil. Olymp vyhrál na Hané třikrát 25:23 a celkově pak 3:0.

„Oproti minulým zápasům jsme více bojovaly a dotáhly jsme to do těsných koncovek, ale zase nám tam chybělo pár bodů, hlavně v útoku, kde to zase nebylo dost agresivní a zbytečně jsme vymýšlely a dělaly hodně zbytečných chyb. Nefunguje nám útok a musíme s tím něco dělat. Obrana dnes docela šla, až na některé natažené útoky Olympu, ale ten má kvalitní hráčky. Obrana dnes šla,“ vyjádřila se k zápasu i olomoucká kapitánka Michaela Nečasová.

Šantovka tak stále pokračuje v neutěšené sérii proher, což se odrazilo i na jejím postavení v tabulce. V té je totiž s pouhýmii devíti body osmá a o skóre ji už předběhl i Šternberk. Za ní zůstávají už jen celky Přerova, který ztrácí jen bod a Frýdku-Místku, který ztrácí body čtyři.

VK Šantovka Olomouc UP – PVK Olymp Praha 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)

Rozhodčí: Peloušek, Kubinec.

Diváci: 150.

Olomouc: Shevkenek, Šotkovská, Nowak, Artyshuk, Farská, Nečasová. Libero: Chaloupková. Střídaly: Fedchuk, Pluhařová. Trenér: Jan Drešl.

Olymp Praha: Hodanová, Žáková, Brancuská, Virtová, Šimáňová, Šmídová. Libero: Dostálová. Střídala: Brichtová. Trenér: Stanislav Mitáč.