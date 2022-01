„Pokud bych měl vzít průběh celého pohárového dvojutkání, tak po prvním vyhraném setu doma jsme se sesypali, což ovlivnilo nejen celý duel s Prostějovem, ale i následnou ligovou porážku s Olympem. Další týden jsme proto v tréninku věnovali čištění hlav, motivační práci, ale také zapracování nové posily ze Šternberka Lucky Herdové. Lidově řečeno jsme po Novém roce dostali přes držku, i proto jsme možná do Prostějova přijeli velmi soustředěně. S novou hráčkou jsme zkoušeli novou variantu, která si až kupodivu rychle sedla. Lucka skvěle zapadla do týmu,“ hodnotil kouč VK UP Olomouc Martin Hroch.

Skvělý vstup nestačil, v dalších setech schytaly volejbalistky VK UP debakl

Zkraje druhého dějství se hráčky Prostějova potýkaly s problémy na přihrávce, vinou vlastních nepřesností se jim nedařilo získávat dlouhé výměny, ale chytily se povedenou pasáží na 9:4 a ještě zvýšily na 14:6. Univerzita se sice chvilku vzpamatovala dílčím dotažením na 14:9, nicméně domácí celek útočně tažený dvojicí Fričová, Faltínová se nenechal zviklat a zvítězil jasně 25:14.

Prostějovanky potřebovaly k postupu získat ještě jeden set. Na úsvitu toho třetího rychle otočily z 0:2 na 3:2, ale vzápětí je rozhodil účinný servis Silvy (3:6). Olomoucké družstvo nabralo zpátky ztracenou pohodu a diktovalo dění na palubovce (6:10). Rozparádila se především Šepelová, zatímco Prostějov nezvládal vítězně zakončovat (8:10, 9:15). A hosté si pokračování dramatu vcelku bezpečně pohlídali - 19:25.

Bitva v bouřlivé atmosféře pokračovala. V nástupu do čtvrtého dílu Čadovy svěřenkyně trochu odskočily (3:3, 5:3) a jejich únik na 12:7 vypadal slibně. Jenže univerzita při podání Moscické vyrovnala z 13:8 na 13:13 a Prostějov vzápětí prohrával (14:15, 16:18). Přesto ještě zabral smazáním svého manka (21:21), ale navzdory enormní snaze set nezachránil - 22:25 a 1:3.

Místo vedení 2:0 Vysokoškolačky prohrávaly, dotahovaly, ale na obrat nedosáhly

O všem tak musel rozhodnout zlatý set, v němž se Olomoučanky nejprve držely na koni (1:3), soupeř srovnal na 3:3, jenže vysokoškolačky znovu odskočily (3:5). Nervydrásající partie gradovala. V koncovce nejprve podávající Silva vystřihla tříbodovou otočku (11:10, 11:13), načež domácí tým kontroval stejným způsobem za pomoci dvou servisů střídající Dvořáčkové (14:13). Ta však další podání zkazila, poté Prostějov nevyužil ani svůj druhý mečbol (15:14), což Olomoučanky na třetí pokus svedly a mohly dát průchod postupové euforii - 17:19.

„My jsme se dnes trochu báli hrát, nebyli jsme v takové pohodě. Soupeř byl jistější, dělal méně chyb a zejména měl Silvu, která uhrála spoustu těžkých balónů. My jsme takovou tahounku v rozhodujících chvílích neměli. Přesto jsme se po zaslouženě ztraceném zápase bojovností propracovali ke dvěma mečbolům v naprosto vyrovnaném zlatém setu, ale i v těchto momentech nám něco chybělo. Soupeř zvládl úplnou koncovku opět lépe, zatímco my jsme se vlastně celé utkání potýkali s nedostatečně pevnou psychikou,“ řekl šéf prostějovské lavičky Miroslav Čada.

„Ve zlatém setu jsme byli určitě šťastnější a já moc gratuluji celému týmu k tomuto úspěchu,“ uzavřel Hroch.

V sobotu 15. ledna čeká Olomoučanky utkání 20. extraligového kola ve Šternberku. Hrát se bude v hale Ecce Homo od 17 hodin.

VK Prostějov - VK UP Olomouc 1:3; zlatý set 0:1 (-22, 14, -19, -22; -17)

Rozhodčí: Vachutka, Horký

Čas: 139 minut

Diváků: 350

Prostějov: Bajuszová, Fričová, Kvapilová, Faltínová, Smolková, Löffová, libero Stavinohová. Střídala: Dvořáčková.

Olomouc: Silva, Kneiflová, Babićová, Šepeľová, Blancová, Štimacová, libero Kulová. Střídaly: Šmídová, Moscická, Herdová.