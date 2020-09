V Poháru2+ se první RZ nejlépe vydařila Martinu Vlčkovi s vozem Hyundai i20 R5. O pouhé 0,2 sekundy za ním zaostal Jaromír Tarabus s Hyundaiem i20 WRC a o další sekundu Jan Černý a vozem Volkswagen Polo Gti R5.

Po druhé zkoušce se do čela dostal ze čtvrtého místa mladý Petr Semerád a až do cíle sváděl vyrovnaný souboj s Tarabusem. V polovině soutěže byl rozdíl mezi nimi 3,2s. V druhé části dokázal Tarabus dvakrát Semeráda porazit, ale na celkové vítězství to nestačilo. Již druhé prvenství v letošním seriálu si tak připsali Petr Semerád s Jiřím Hovorkou na Škodě Fabii R5 a ujali se vedení v šampionátu. Tarabus dojel druhý, třetí místo obsadil Černý a čtvrtý dojel Vlček.

Ve sprinterském seriálu, určeném pro vozy s jednou poháněnou nápravou, zvítězil Jan Dohnal s starším Renaultem Clio S1600. Druhé místo obsadil René Dohnal s Peugeotem 208 Rally4 a třetí dojel Egon Smékal s vozem Citroën DS3 R3T Max.

Defekty přinesly ztráty

Ve Vyškově startovaly také tři olomoucké posádky. Jejich výsledky ale poznamenaly defekty a problémy s technikou. S nejsilnějším vozem Ford Fiesta R5 absolvuje letošní seriál rodinná posádka Michal a Ivan Horákovi. Po úvodní 10. místě se postupně posouvali dopředu a v polovině soutěže byli osmí. Defekt na čtvrté RZ je ale srazil až do třetí desítky s více než tří minutovou ztrátou.

V cíli byli nakonec dvacátí a o jedno místo předstihli druhou olomouckou posádku, Tomáše Knápka s Karlem Zapletalem na voze Opel Adam R2.

Třetím olomouckým zástupcem byl Petr Leher, který ve Vyškově startoval s vozem Fabie WRC. Hned v první RZ měl s vozem technické problémy. Nabral velkou časovou ztrátu a začínal soutěž ze 74. místa. Postupně se dokázal posouvat pořadím výše a v cíli byl klasifikován jako 31.

Ivan Horák zhodnotil soutěž slovy: „Velmi rychlý a pro nás trochu smolný Vyškov. Tak by se dal charakterizovat třetí díl Rallysprint serie. Nádherné počasí, spousta diváků a do poloviny závodu u nás vládla spokojenost. Sice nás od 1. RZ trochu trápil propadající se brzdový pedál, ale v servisu mechanici vůz opravili a my mohli pokračovat do druhé sekce. Bohužel nás na další zkoušce postihl defekt pravé přední pneumatiky a ztráta přes 3 min znamenala posun z původně 8. místa na 14. ve skupině P2+. I toto k rally patří a doufáme, že na příští soutěži to bude lepší."

Spolujezdec druhé posádky, Karel Zapletal, viděl Vyškov takto: „Do Vyškova jsme s Tomášem odjížděli dobře naladění a hlavně natěšeni. Vždyť Tomáš jel obhajovat loňské vítězství. Hned úvodní rychlostku jsme ve třídě vyhráli a se stejným úmyslem odstartovali i do druhé. Sice v necelé polovině jsme na chvíli opustili trať, ale výsledný čas byl vynikající a stačil na druhé místo. Pak přišla třetí RZ a s ní velké pořadatelské zklamání. Napřed jsme skoro 40minut stali kvůli havárii na trati. Sotva se pole znovu rozjelo, stali jsme znovu další půl hodinu. Nechat odstartovat posádky s úplně vychladlým autem a na studených pneumatikách je hodně riskantní. Ale i přes tuhle nepříjemnost nám v polovině závodu patřilo druhé místo ve třídě. Do druhého kola jsme s Tomášem nastupovali s odhodláním časovou ztrátu stáhnout a vybojovat první místo. Další dvě vyhrané RZ nás jen ujistili, že to zvládneme. Jenže za polovinou poslední RZ jsme ve velkém zápalu boje mírně pravou stranou jeli mimo silnici a zadním kolem trefili něco, co v trávě nebylo vidět. Předmět nám způsobil okamžitý defekt a bylo po boji. Tomáš díky svému umění dovezl Adámka do cíle bez dalších následků. Takže na závěr na nás zůstalo třetí místo ve třídě 6 a šesté v Rallysprint sérii. Odjížděli jsme šťastní z předvedeného výkonu ale trochu smutní, že nebylo zlato. Už teď se všichni těšíme na domácí soutěž Futures Contproduct Rally, která se jede v okolí Šternberka 10. října. Touto cestou bych rád pozval všechny fanoušky rally na další určitě krásnou soutěž.“

Miroslav Ševčík