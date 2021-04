Už podle rázu minulého utkání a potřeby Bohemians udržet naději na play-off jsme v sobotu mohli očekávat opět vyhrocené utkání. Poměrně aktivní florbal na obou stranách přinesl hned ze začátku utkání několik šancí, nicméně žádná z nich neměla gólové parametry. Nejzajímavějším okamžikem tak dlouho zůstával bodyček Dvořákové na Hašovou. Změna nastala až ve čtrnácté minutě, kdy domácí kapitánka Poláková vymetla ranou z první horní růžek olomoucké svatyně a otevřela skóre. Hanačky ještě zkoušely pozlobit o pár okamžiků později. Nejprve balonek sice prošel pod nohama brankářky Klokanek Červové, až do brány však nedoputoval. Červovou ještě minutu a půl před koncem překonala Reimerová, kvůli vysoké holi ale nemohl být gól započítán, což znamenalo hubené vedení 1:0 pražského týmu až do konce první části.

Druhá část pokračovala v podobném duchu. První ohrožení branky Frankové přišlo hned ve druhé minutě. Hernandezová ale z bezprostřední blízkosti nenasměrovala míček mezi tři tyče. Ač se Císařová o pár minut později divila, musela jít na trestnou lavici po zákroku na Peterkovou. Její vyloučení téměř okamžitě potrestala Barvíková a srovnala stav zápasu. Zbytek třetiny už byl jako na houpačce. Po menší pauze, způsobené nefungující časomírou, vrátila vedení Bohemians opět Poláková a Havlová zvyšovala střelou k tyči na 3:1. Přibližně v polovině druhé části ještě snížila Hašová na jednobrankový rozdíl a stadion v Dolních Břežanech tak čekala napínavá koncovka zápasu.

Už v sedmé minutě třetí třetiny si však připsala svůj třetí bod kapitánka domácích za asistenci Bočanové na gól, který znamenal opět odskok o dvě branky. Ani na další zvýšení už hráčky FBS Olomouc nedokázaly reagovat a po výsledku 5:2 odjížděly z Prahy bez bodů.

DRUHÝ CHODOV NASÁZEL DEVĚT GÓLŮ

Chodov nastoupil po sobotním vítězství nad Ostravou ve velmi dobrém rozmaru. Momentálně druhý tým tabulky úřadoval v olomoucké Čajkaréně hned od prvních vteřin a už v první minutě se ujal vedení 1:0. Hráčky z Prahy velmi aktivně napadaly a nepouštěly Olomouc do větších šancí. Už v prvních pěti minutách si vystřílely čtyřbrankové vedení. Na pátý gól dokázaly Hanačky bleskově odpovědět a po líbivé akci Sigmundové s Pešavovou snížily na 1:5. V patnácté minutě ještě navyšovala Vachovcová přesnou střelou k tyči a těsně před pauzou ještě skóre upravila Sigmundová střelou od mantinelu. Hráčky tak odcházely do šaten po divoké první části za stavu 6:2 pro hostující tým.

Hned v úvodu druhé části se připomněla opět Vachovcová a přidala svou druhou trefu do olomoucké sítě. Do druhé třetiny ale jako by nastoupil nový tým Olomouce. Díky aktivnější hře FBS i několika skvělým zákrokům Frankové jsme sledovali velmi vyrovnaný zápas. Ve třinácté minutě dokonce nabídly hráčky Chodova domácím přesilovou hru po faulu na Barvíkovou. Ale žádný z mnoha střeleckých pokusů neskončil za zády Ranochové.

V nastaveném trendu pokračovaly Hanačky i v posledním dějství. Zvýšená aktivita přinesla ovoce hned ve druhé minutě a tým FBS snížil na 7:3 zásluhou Reimerové. Dlouho se nedělo nic výrazného až do dvanácté minuty, kdy po individuální akci zadupala olomoucké naděje Karolína Suchá a zvýšila na 8:3. Devátou branku ještě pár vteřin před koncem přidala Klára Pabiánová.

Účast FBS Olomouc ve vyřazovacích bojích ale zůstala neohrožena. Poslední zápas o umístění v tabulce ještě čeká tým z Hané na Velký pátek proti Kunraticím.

FbŠ Bohemians – FBS Olomouc 5:2

FBS Olomouc – FAT PIPE FLORBAL Chodov 3:9

FILIP VAHALA