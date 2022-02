„Myslím si, že jsme v utkání proti Kunraticím byly lepší. Co se týče útočení, tak to možná bylo vyrovnané, ale v bránění byly naše soupeřky určitě o něco horší. Každopádně se ale jednalo o dobrý, vyrovnaný zápas,“ řekla Zuzana Hubáčková, která byla za domácí výběr zvolena nejlepší hráčkou tohoto střetnutí.

První třetina skončila smírně s jedním přesným zásahem na obou stranách. Ve třinácté minutě otevřela skóre domácí Hegingerová, na což za půl minuty odpověděla Mervartová.

Hanačky pak utekly do dvoubrankového rozdílu díky brankám Peterkové a Pešavové. Ve 47. minutě bylo srovnáno, ale už za další dvě minuty vrátila domácímu celku vedení Šárka Zhébalová.

FOTO: Spor kvůli covidu! Oslabený VK UP padl. Proč Ostrava nechtěla odkládat?

Pražanky dokázaly znovu vyrovnat osm a půl minuty před třetí sirénou, ale o čtyři minuty později vsítila vítěznou branku Tamara Reimerová, kterou potom trefou do prázdné branky potvrdila Zuzana Hubáčková.

„Zápas byl dost vyrovnaný. Šance se střídaly na obou stranách a bylo vidět, že se už nehraje o žádný posun v tabulce,“ říkal spokojeně domácí kouč Radek Řehák.

„V podstatě jsme celý zápas vedli a soupeř nás dvakrát dorovnal. My jsme to pak rozhodli gólem do prázdné branky,“ dodal ještě.

Olomoucké ženy skončily v tabulce stejně jako v minulé sezóně na šestém místě a v play-off si je mohl vybrat jeden ze čtyř soupeřů. Ve hře byly suverénní Vítkovice, které v celé základní části ztratily pouze bod, dále pak ČPP Ostrava, Chodov a střešovický Tatran. Nakonec FBS Olomouc změří síly právě s Vítkovicemi.

Klimkovy trefy stačily na bod. Mora ve Zlíně padla

„Jsme rádi za tři body, protože se nám díky nim podařilo překonat výsledek z loňska. Nasbírali jsme totiž o dva body více. Před sezónou se přitom náš tým skládal strašně těžko. Některé holky odešly, jiné ukončily kariéru. Museli jsme tedy dotáhnout hráčky z nižších soutěží a doplnit kádr juniorkami. Tentokrát bylo z patnácti hráček na hřišti hned sedm juniorek, a to včetně gólmanky. Přes to všechno byl nakonec výsledek po základní části lepší než loni,“ uzavřel olomoucký lodivod.

FBS Olomouc – FATPIPE TIGERS START98 KUNRATICE 6:4 (1:1, 1:0, 4:3)

Branky a nahrávky: 13. Hegingerová (Brančíková), 31. Peterková (Řeháková), 42. Pešavová, 49. Zhébalová, 56. Reimerová (Hašová), 60. Hubáčková (Hegingerová) – 13. Mervartová, 46. Poláková (Balejová), 47. Zlatníková, 52. Poláková (Mervartová). Rozhodčí: Petřík a Podlesný. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváků: 32.

Olomouc: Dlouhá - Řeháková, Barvíková, Hubáčková, Soušková, Hergingerová, Pejzlová, Peterková, Brančíková, Jakubkovičová, Reimerová, Hašová, Pešavová, Šablaturová, Zmrzlá, Zhébalová. Trenér: Radek Řehák.

Kunratice: Karli – Mervartová, Baťková, S. Šnajberková, Poláková, V. Šnajberková, Šlopková, Vejvodová, Škorpová, Chaloupková, Mrázová, Kovaříková, Pěnkavová, Zlatníková, Balejová, Kutnarová. Trenér: Eliška Hofmanová.