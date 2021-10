V neděli v rámci šestého kola florbalové extraligy žen olomoucké hráčky uspěly v Mladé Boleslavi, kde vyhrály 5:3.

Olomoucké florbalistky vyhrály v Mladé Boleslavi. Ilustrační foto | Foto: FBS Olomouc

Hned po deseti minutách se dostaly hostující florbalisty do vedení zásluhou Michaely Kácelové, na kterou ještě ve stejné minutě navázala druhým zásahem Hanaček Alexandra Hegringerová a bylo to 2:0. Klid na hole Olomouce dodala ještě do první pauzy třetí trefou Andrea Palinková.