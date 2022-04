„Pokusili jsme se navázat na hokej, který již spustil projekt univerzitní ligy a hned první ročník ukazuje, že je to pro studenty zajímavé. Do premiérové sezony se přihlásilo patnáct mužských a deset ženských univerzitních výběrů, což je skvělé,“ říká sportovní ředitel Univerzitní basketbalové ligy Petr Reich.

Do finálových turnajů postoupily hned čtyři výběry pražských vysokých škol, které doplňují týmy z Ostravy a Brna. V obou kategoriích se mezi nejlepší čtyřku probojovaly také týmy Univerzity Palackého.

„V sestavách budou hráčky a hráči hrající české elitní soutěže, takže úroveň zápasů bude vysoká. Třeba mezi muži budou Univerzitu Palackého reprezentovat Dominik Žák, Adam a Erik Klepačové nebo Jakub Nosek, kteří nastupují v Kooperativa NBL za BK Redstone Olomoucko. Bude se na co dívat,“ míní Reich, podle něhož domácí týmy půjdou do turnaje s touhou postoupit alespoň do finále.

Univerzitní basketbalový svátek nabídne osm zápasů, poražené semifinalisty čekají zápasy o konečné třetí místo. „Inspirovali jsme se v americké NCAA, kde se o titul hraje právě turnajovým způsobem, který je hodně atraktivní. Věřím, že v hledišti bude hodně fanoušků,“ přeje si šéf Univerzitní basketbalové ligy.

Program Final Four Univerzitní basketbalové ligy: 8. dubna - semifinále ženy: VŠE Praha – UP Olomouc (13.00), UK Praha – OSU Ostrava (17.00), semifinále muži: VŠE Praha – MU Brno (15.00), UK Praha – UP Olomouc (19.00), 9. dubna – zápasy o umístnění od 10 hodin.