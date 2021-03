Mezi tím se na chvíli objevila doma, stihla i převzít ocenění v anketě o nejlepší sportovce Olomoucka, kde se v kategorii Mladých sportovců umístila na třetí příčce.

Máte velkou radost z ceny, kterou jste převzala od zástupců města?

Jasně, je to super, že si na mě vzpomněli. Vůbec jsem to nečekala. Je to překvapení, jsem ráda, že si našeho sportu někdo všiml a že se sport na Olomoucku celkově podporuje.

V únoru jste startovala na turnaji v Černé Hoře. Jak se vám tam líbilo?

Bylo to fajn. Ubytování bylo přímo na hotelu, kde se také boxovalo. To jsem zažila úplně poprvé, nebylo nutné se někam přesouvat, stresovat se, bylo to výborné. Řešily se tam neustále roušky, ale jinak to bylo v pohodě. Dokonce i ti, kteří vypadli, tak tam měli povoleno trénovat.

Jaké to pro vás je s přibývajícími zkušenostmi? Už jsou pro vás souboje se soupeřkami lehčí?

Třeba teď v Budvě to pro mě bylo strašně těžké. Postavila jsem se proti Indce, se kterou jsem ještě neboxovala. To bylo náročné. A hlavně jsem věděla, že nejsem moc dobře připravená fyzicky, to mi také nedodalo.

Proč jste nebyla připravená fyzicky?

K fyzičce mi pomáhá nejvíce běhání. Jenže jsem neměla v pořádku kotník, takže jsem nemohla běhat. A to mi potom chybělo.

Nyní máte před sebou ještě další turnaj, pomalu už se blíží mistrovství světa.

Samozřejmě chci všechno vyhrát, tak je to vždycky. Kam jedu, tam chci vyhrát.

A před mistrovstvím světa budete muset více běhat?

Už běhám teď. Připravuji se na turnaj v Litvě. Takže doufám, že fyzička jen poroste.

Jak dlouho trvá příprava na mistrovství světa? S jakým předstihem se začíná trénovat s výhledem na šampionát?

S přípravou jsme začali od té doby, co jsem získala medaili na mistrovství Evropy. Takže od listopadu už se na svět chytám. Nejsou to jenom tréninky, ale také turnaje, na které jezdím.

Bude pro vás výhodou, že některé ze soupeřek už znáte? Už jste s nimi boxovala.

Ano, je to výhoda. Je dobře, že už některé znám. Myslím, že spousta holek, které už znám a už jsem se s nimi potkala, tak v mé váze budou.

ZDENĚK KUNETA