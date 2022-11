„Jsem moc rád za tři body, protože jsme čekali těžký zápas. Olymp před námi porazil Prometey i Ostravu a byl v laufu. O to víc mě těší, že jsme potvrdili předchozí domácí výhru proti Frýdku-Místku," hodnotil zápas šťastný Olomoucký kouč Martin Hroch.

Úvodní set byl až do stavu 8:8 velice vyrovnaný. Potom se však Vysokoškolačkám podařilo vybudovat si několika bodový náskok, z čehož těžily po celý zbytek této sady. Postupně své vedení navyšovaly a nakonec zvítězily 25:18.

Vékáčko si veze tři body z Ostravy. A teď hurá na derby!

Druhé dějství pak bylo ještě rovnocennější, a to až do stavu 14:14. Pak ale přišla na podání hostující Žáková, která tam vydržela až do stavu 21:14 pro své barvy. Snaha Olomouce o dotažení už byla marná, a tak bylo po výsledku 18:25 vyrovnáno na 1:1.

V třetím sadě se do toho naopak Hanačky opřely již od začátku a záhy už na světelné tabuli svítilo skóre 11:6 v jejich prospěch. Vedení minimálně o pět bodů si pak svěřenkyně Martina Hrocha udržovaly až do koncovky, která začínala za stavu 20:14. Olymp pak i nadále tahal za kratší konec a prohrál 17:25.

A podobně vyhlíželo i čtvrté dějství, ve kterém se Olomoučanky postupně propracovaly až k náskoku 16:10. I nadále pak Hanačky měly navrch. Hostky se sice dokázaly dotáhnout na rozdíl tří bodů, nic moc platné jim to ale nebylo. Vysokoškolačky mohou slavit další tři body po pohodlném výhře 25:19 a celkově pak 3:1.

„Musím říct, že holky až na výpadek a nekoncentrovanost ve druhém setu celý zápas dobře odpřihrávaly a výborně si vedly obě nahrávačky, které se skvěle doplnily,“ dodal na závěr šéf olomoucké lavičky.

Šternberanky proti Dnipru nic nevzdávaly, i tak ale padly po výsledku 0:3

Olomoucké volejbalistky tak tři prohry v řadě napravily sérií tří vítězství. Dobře se tak naladily na dnešek, kdy je čeká souboj na palubovce jejich největších rivalek, obhájkyní titulu a v aktuálním ročníku ještě neporažených lídryní tabulky z Prostějova.

VK UP Olomouc – PVK Olymp Praha 3:1 (18, -18, 17, 19)

Rozhodčí: Kubinec, Peloušek.

Čas: 103 minut.

Diváci: 300.

Olomouc: Šepeĺová, Mostsitska, Rajlić, Herdová, Körmendyová, Galvão. Libero: Kulová. Střídaly: Tinklová, Borovcová, Kneiflová. Trenér: Martin Hroch.

Olymp Praha: Virtová, Žáková, Kopáčová, Kalhousová, Šimáňová, Poloučková. Libero: Pešková. Střídaly: Šmídová, Brancuská, Dostálová, Brichtová. Trenér: Stanislav Mitáč.