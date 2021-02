Volejbalistky Olomouce v utkání na půdě Olympu Praha promarnily ve dvou sadách vysoké vedení a padly 1:3. I poslední celek extraligy Šternberk vedl 1:0 na sety a v druhém měl dokonce setbol, ale nakonec proti Královu Poli prohrál rovněž 1:3.

Olomoucké volejbalistky. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

Do prvního dějství vstoupily Olomoučanky jako pravé šampionky. Potvrzovaly formu z úterního finále Final Four a dostaly se do vedení 17:9. Jenže celek z hlavního města zabral a set ovládl 27:25.