Vysokoškolačky na svého soupeře vlétly jako uragán a bleskově vedly vysoko 15:4. Jenže Brňanky sadu nevzdaly a pokusily se ji šesti body v řadě zdramatizovat. To jim však domácí nepovolili a v poklidu set dohráli poměrem 25:14.

I v první polovině druhého dějství měly Hanačky vedení neustále na své straně. Jenže potom se misky vah převážily na stranu Králova Pole, které srovnalo výsledkem 25:20 na 1:1. „Špatně jsme si v tomto setu přihrávali. Nedokázali jsme to sehrát přes střed,“ viděl důvody prohry v setu olomoucký kouč Petr Zapletal.

Do třetí sady už zase vlétly hráčky celku univerzity Palackého ve velkém stylu a dostaly se do vedení 14:5. Jak už to tak v této sérii bylo, pokud vyhrál Olomouc set, tak většinou vysoko. Ani tentokrát nešlo o výjimku, 25:14.

Naopak čtvrtý set začal lépe hostující tým. Ale pětibodové vedení mu dlouho nevydrželo. Vedl ještě 14:12, ale potom zaúřadovaly Olomoučanky. Získaly devět bodů v řadě a bylo rozhodnuto. Nakonec šel set za domácím celkem 25:16.

I přes relativně vysoko vyhrané sady však nebyl Petr Zapletal úplně spokojený. „Nebyl to úplně hezký volejbal, ale na krásu se už nehraje. „Zároveň jsme ale dělali hodně technických chyb.“

Nedostatky u svých svěřenkyň viděl kromě výkonu i v přístupu. „Předešlé dva zápasy jsme hráli dobře takticky. Tentokrát jsme měli problémy s obranou a nedokázali jsme čapnout situace, které normálně chytáme. Podle mě to pramenilo z nedostatečné koncentrace a budeme si o tom muset s holkami povykládat, protože v play-off není na tyto výlevy prostor. Musíme hrát pořád na maximum,“ pokračoval v hodnocení.

Naopak byl spokojený, že se Olomouci podařilo postoupit za nejnižší možný počet zápasů. „Celou sérii rozhodoval servis. Když se Brnu dařil, měli jsme s tím problémy a set většinou získával soupeř. Ale jsem rád, že se vyhrálo a splnili jsme vítězství 3:0 na zápasy. Holky si teď musí odpočinout na semifinále a dát se fyzicky do kupy,“ zakončil Zapletal.

VK UP Olomouc – VK Královo Pole 3:1 (14, -25, 14, 16)

Rozhodčí: Jan Kubica a Daniel Trumpeš. Bez diváků. Konečný stav série: 3:0.

Body: Pilepič 19, Schlegel 15, Stümpelová 12, Nová 5, Kneiflová 5, Valková 4 – Pavlíková 12, Baird 11, Stráská 7, Šunderlíková 6, Koulisiani 5, Dolotova 2, Pelikánová 1, Judlová 1.

Olomouc: Kneiflová, Valková, Schlegelová, Stümpelová, Pilepičová, Nová, libero Zilbermanová.Trenér: Petr Zapletal.

Královo Pole: Dolotovová, Pavlíková, Judlová, Šunderlíková, Bairdová, Koulisiani, libero Digrinová. Střídaly: Pelikánová, Hobbsová, Grabovská, Stráská. Trenér: Matúš Kalný.